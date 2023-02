Ametllers sense flor i més

Febrer

Passejar per foravila, el febrer, era tot un poema en blanc: els ametllers florits dominaven el paisatge. I ho dic en passat. Enguany la cosa pinta malament (mai més ben dit si parlam de colors). I és que molts d’aquests arbres encara tenen el fruit de l’any passat i d’altres estan afectats per la sequera i la calor d’un estiu a quaranta graus. És de suposar que en uns dies la cosa millorarà i podrem contemplar les flors que, com si fossin floquets de neu, omplin els arbres més tradicionals de Mallorca.

Dia de la ràdio

Dilluns passat, dia 13, fou el Dia de la ràdio. Una festa que compartim tots els qui, d’una manera o d’una altra, convivim amb aquest mitjà de comunicació que arriba a tothom. Escoltar la ràdio és un fet que no necessita gaire atenció. Ho podem fer dins el llit, mentre cuinam, conduint... podem tenir el transistor o el mòbil engegat amb una emissora de ràdio quan feinejam per casa o, fins i tot, quan llegim, tot i que a no tots ens agrada escoltar música o paraules quan ens dedicam a la lectura. De totes maneres molts anys a tothom.