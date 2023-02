A molts de pobles de Mallorca i també a Palma, tenim bones companyies de teatre que, de manera no professional, ajuden a crear afició. És el cas, que conec de prop, de Mai som tots teatre, una formació felanitxera que, des de fa uns anys, omple les sales locals i espais més petits com bars i indrets familiars de produccions ben fetes, acurades i notables. Aquestes setmanes ha portat a escena El nom una obra dels francesos Matthiew Delaporte i Alexandre de la Patellière, amb la versió del català Jordi Galceran. Tal ha estat la resposta del públic que aquest cap de setmana que ve han prorrogat amb algunes funcions més. La companyia ha guanyat premis a festivals i concursos fins i tot fora de Mallorca i segur que continuarà rebent-ne si segueixen per aquest camí d’oferir projectes engrescadors.

Palma

Era qüestió de temps que un personatge tan potent i amb tants d’angles com el de Maria Callas acabès sent protagonista d’una obra de teatre, una vegada haver passat pel món del cinema. Així doncs, tenim l’obra Sfogatto que dissabte que ve es presenta a l’Auditòrium de Palma, amb Mabel del Pozo com a protagonista. Segur que ens retrobarem amb la diva de l’òpera que va omplir no només teatres sinó també pàgines de les seccions de societat dels mitjans de comunicació.