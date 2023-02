Gastronomia i més

Comencem pels tòpics: som el que menjam. El menjar és la porta directa amb l’ambient que ens envolta i que ens dóna els aliments: matèria i energia. En el cos tot això ho transformam en el metabolisme que facilita totes les funcions de l’organisme des de les més vistoses a les amagades en els bilions de cèl·lules que ens formen. Com a conseqüència tenir una bona nutrició és absolutament necessari per tenir un bon funcionament.

Per això, el llibre que ha publicat na Margalida Munar Munar és d’un gran interès perquè no es limitat a oferir-nos, que també, unes receptes de cuina, sinó que fa tot un plantejament del que pot ser una cuina relacionada amb salut i amb propostes de plats senzills de preparar i sans adequats per cuinar cada dia.

El llibre està dividit en dues parts, la primera, dedicada als consells per una bona relació amb l’alimentació. I la segona, dedicada a receptes ordenades segons les estacions de l’any: cuina de primavera i estiu i cuina de tardor i hivern.

I és que la gastronomia va més enllà del plat a taula. En el llibre trobam tot una sèrie de consells i comentaris que són fàcils de seguir i qualcun d’ells són tan evidents que ens sorprèn no tenir-los sempre presents. Na Margalida Munar proposa unes bases senzilles, elegir com a aliments: vegetals i fruita de temporada, llegums, aliments sense processar, cereals integrals i oli d’oliva verge. I reduir el consum de les grasses saturades, farines refinades, sucre, pasta, pa, formatges curats, cafè per evitar l’augment de sucre en sang i limitar la resposta inflamatòria de l’organisme. En general, consumir productes naturals i de proximitat. Tot això, podem pensar, s’ha dit altres vegades, però el tractament que es fa és original perquè concreta les coses que podem fer per dur-les a terme: tècniques de cocció més adequades, aliments sans per substituir als manco aconsellables, programar les menjades o com ordenar el rebost i la gelera. Destaca que la bona alimentació ha de ser costum que s’ha de desenvolupar de bens petits, tant a l’escola com a casa.

La part més extensa del llibre l’ocupen les receptes que es proposen segons, ja s’ha dit abans, segons les estacions de l’any. L’autora s’esforça en fer compatible l’atrafegada vida actual amb una cuina sana i un dels factors a tenir en compte és el temps que es pot dedicar a la preparació de les menjades, per això les receptes suggerides es poden preparar, la majoria d’elles en uns trenta minuts, si bé n’ofereix algunes per dies especials que poden arribar fins l’hora i mitja de feina. Els ingredients són fàcils d’aconseguir ja que tots els plats es preparen en productes que es poden trobar a qualsevol botiga de queviures. Encara que moltes receptes podríem dir que són les de tota la vida no es descarten altres que són l’aportació de la creixent diversificació de població arribada d’altres països. Finalment, la majoria de plats són vegetarians, encara que carn i peix també hi són presents. S’acompleix la norma de la dieta mediterrània de que els vegetals són la base dels plats i carn i peix els perfumen.