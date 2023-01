L’esperit de Sant Sebastià, ara més present que mai...

Amb les festes de Sant Sebastià –amb tots els “santsebastians” del món mundial, tot sigui dit–, hauria de passar avui en dia com ha passat amb allò de les antigues Exposicions Universals d’un temps, ja periclitades, per obsoletes, per la globalització i pels miracles d’internet: nascudes a mitjans del segle XIX –la primera tingué lloc a Londres, el 1851–, havien sorgit a l’empara del triomf del model econòmic i social del liberalisme decimonònic burgès i de la necessitat que tenia el món occidental capitalista de demostrar-se a si mateix com ho era de gran l’èxit de la nova religió i del nou dogma, el de la propietat privada i el progrés que arribava de la mà de la industrialització.

La veneració de relíquies de sants neix, en canvi, durant l’Edat Mitjana, per mor de les angoixes mil·lenaristes (ara hi ha angoixes mileuristes) i pel temor del poble ignorant davant l’amenaça dels desastres demogràfics que provocaven la violència, les fams i, per suposat, les epidèmies. Un fenomen causat per la mort i la por, vaja, les dues mares putatives de les religions en general i de les supersticions en particular. Ben sabut és per tothom –bé, tal vegada som massa optimista, tot i dedicar-me a l’ensenyament– que el predicament que tenim els habitants de Ciutat pel martiritzat i perforat Sebastià té l’origen en una contarella repetida mil vegades, tot i que això de la revetla és degut a un invent de Pauí Buchens, ara fa poc menys de cinquanta anys: l’arribada el 1523 –enguany en farà mig mil·lenni, precisament– d’un vaixell grec provinent d’Orient, que fugia dels infidels equipat amb una relíquia de l’ínclit sant i que, mirin per on, va tenir la virtut i l’encert d’alliberar la ciutat d’una mortal passa de pesta. A Mallorca, la Germania acabava de finalitzar i s’iniciava per això una ferotge repressió nobiliària sobre els vençuts i, com que les desgràcies mai arriben totes soles, aquella epidèmia feia estralls entre la població, famèlica i atemorida. Esperem que la vigència de la celebració de Sant Sebastià no tengui res a veure amb l’origen de la seva veneració, ara fa cinc segles, i que el retorn de la Covid dels orgues no sigui més que una macabra hipòtesi dels epidemiòlegs.

Tanmateix, i pel que fa al coneixement entre la població en general de la llegenda miraculosa del sant protector, no podem oblidar que milers de “palmesanos” van cada any a beure cervesa a l’Oktoberfest –Sissí de Baviera, parenta del nostre Lluis Salvador, bevia cervesa com un xot, per indignació de la mare de l’Emperador, la seva sogra– sense saber que allò no és més que una versió bàvara del vermar binissalemer que, afortunadament, ignoren amb olímpic despreci. Per prevenir (o per pal·liar, me tem) allò de l’aculturació que fomenten a parts iguals l’instagram i el nostre món globalitzat –en molts d’aspectes, Google ens ha tornat a l’Edat Mijana–, aprofitin aquest Sant Sebastià d’enguany per plantar-se deu minuts davant la tàula gòtica que del jovenívol i delerós màrtir Sebastià trobaran en el Museu Capitular de la nostra magnífica Catedral, realitzada de manera molt premonitòria –la taula, no la Catedral– pel castellà Alonso de Sedano, durant la dècada de 1480. De mirada pagana i posat apol·lini i andròginament ambigu, quasi femení, segur que se sentiran identificats amb el seu tèrbol patiment, lligat com està, de peus i mans. Travessat per dotzenes de fletxes –què ho eren, de cruels, els nostres pèrfids avantpassats de Roma–, Tià agonitza impertorbable i estoic, tal com nosaltres ho feim per la inflació i els altres mals que ens amenacen en el nostre quefer quotidià. El mirin fixament als ulls i li demanin, si són barralets supersticiosos, que es pugui fer un altre miracle i, per això, que el Mallorca elimini de la Copa la Real Societat de (i a) Sant Sebastià, precisament. O, ben pensat, tal vegada sigui millor encomanar-se a Sant Abdó, un altre que tal...