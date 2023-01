Zola i l'amor

Una jove vídua i la seva filla, una casa petita i confortable, un paisatge que pren protagonisme «...París, amb l’oceà de les seves teulades, seria un personatge, com ara el cor del teatre antic.» Jeanne, la nena sempre malalta, cau en un estat de gelosia que la domina:

«L’odi es covava en la seva ment obsessiva, en la seva ànima malfiada i muda. Ni ella mateixa sabia exactament què li passava.» pàg. 178

Hélène, la mare, confessa la seva passió a un vell mossèn, a qui els anys han donat serenor i saviesa:

...»Aquestes dones que sembla que cerquin Déu amb fervor, només són pobres ànimes turmentades per la passió. És un home a qui adoren a l’església...» pàg. 208

Henry Deberle, el metge i veí que esdevé amic, ell i la seva família; la societat frívola dels benestants, que es manifesta en una festa o en un enterrament, la preocupació per les formes i per l’aparença, la superficialitat de les converses:

«...la Senyora Tissot afirmava que Balzac era il·legible» pàg. 224

Hélène, és una dona amb una tendència natural a la serenitat i l’harmonia, té cura de la filla, malalta i capriciosa, ella sempre activa cosint per als més necessitats, el compromís de visitar als que no tenen res, coneixem la Padrina Fétu, una pidolaire viva com una centella.

Hélène viu hores de passió «una pàgina» un moment, que per a ella del tot transcendental, per a Henry un dia més de la seva quotidianitat.

La malaltia i el final de Jeanne, la força d’un sentiment que destrueix el cos, la por de la mare davant la criatura malalta per l’herència que ha pogut transmetre, ella ve d’una estirp on existeixen la malaltia i la follia, la filla n’és tristament hereva.

Hélène troba la pau al costat del Senyor Rambaud, ell vell amic, aquell que va estimar a la seva filla, l’home que escoltava «amb aquella tranquil·litat de les bones persones».

Zola ens ha donat a conèixer, tots els components de la societat, senyors, criats, soldats, capellans i pidolaires, el luxe i la misèria, la malaltia i la mort; com correspon a un clàssic ens porta a una reflexió que ens ajuda a entendre el nostre present. Una traducció on els grans encerts ens fan aturar. Una relectura del tot oportuna.