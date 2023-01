Deliciós ramell

Conegut per ser co-autor d’un mètode per tocar i estudiar la flauta, Philippe Gaubert treballà a l’Orquestra de l’Òpera de París i durant la Primera guerra mundial participà com a combatent, sent nomenat professor del Conservatori de la capital francesa.

De Debussy poc podem dir que no es conegui, ja que passa per ser el gran exponent de l’Impressionisme. La seva obra per a flauta és considerable, sens dubte. No podem dir el mateix, pel que fa a la popularitat, d’André Caplet, que si bé fou col·laborador de Debussy, té una obra pròpia per a flauta i piano que paga la pena conèixer. Igual que Mélanie Hélène Bonis, coneguda com a Mel Bonis, la qual, a finals del romanticisme destacà per la seva obra de música de cambra. Doncs bé, aquests quatre compositors esmentats abans són els protagonistes del disc que volem comentar, el que fa un any edità el segell Cas Músic de Santa Eugènia, amb Eduard Belmar Jordà, flautista i la pianista Yuko Mitzutani. Un treball deliciós, una autèntic bouquet musical que ens permet recuperar obres mestres del repertori i que, per motius aliens al seu interès i a la seva qualitat, estaven oblidades. Enhorabona al flautista mallorquí que ha col·laborat amb diferents orquestres com l’Orquestra de Paris, la Gewandhaus de Lepzig, la Deutsche Oper Berlin, la München Philharmoniker i moltes altres i que des del 2016 és flautista solista a l’orquestra de l’Òpera de Frankfurt i des de fa dos anys també és professor a l’escola de Música de Frankfurt. I també gràcies a la pianista japonesa i mallorquina d’adopció, que a Mallorca i fora de l’illa dóna de forma continuada mostres del seu talent.