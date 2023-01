L’home dels nassos i recordatoris

31 de desembre

1. Com cada any, des de fa un quants, anam amb la família a escoltar La Colcada de Pere d’Alcàntara Penya, recitada, o millor dit: viscuda, per na Miquela Lladó, que, després de quaranta un anys segueix fent una recreació del poema que de manera tradicional no pot mancar tal dia com el de Sant Silvestre, tot just davall del quadre de l’home dels nassos que té tants de nassos com dies té l’any i que no és altre que el Rei en Jaume. Festa gran a la Ciutat.

Efemèrides

2. Amb la festa de la Diada acomiadam l’any per donar la benvinguda al nou, just tocades les campanades. Benvingut 2023 que, entre altres efemèrides i recordances ens portarà les de les morts de Pompeu Fabra, Pau Casals, Joan Miró, el Pare Batllori, Toni Catany, Jorge Wagensberg, Sinatra i Mercè Rodoreda així com les dels naixements de Victòria dels Àngels, Josep Mascaró Pasarius i Jaume Vidal Alcover. Segur que, de molts d’ells i d’altres, en donarem notícia a les pàgines d’aquest suplement. De moment, però, agraïm la vostra fidelitat seguint-nos setmana rere setmana. Feliç Any Nou!