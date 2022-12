Sibil·les, calendari i més

De cada vegada hi ha més esglésies i parròquies que, dies abans o després de Nadal proposen la Festa de la Sibil·la, un acte en el qual a més de programar el cant propi de la Nit de Nadal a Mallorca i des de fa deu anys Patrimoni de la humanitat, a més de poder escotar la melodia típica amb els seus interludis a l’orgue podem escoltar altres propostes musicals o explicatives sobre aquesta tradició. Endavant doncs amb aquesta iniciativa que reuneix, de cada vegada més, un públic interessat en saber què hi ha darrera aquesta veu de dona que canta les endevinalles apocalíptiques.

Calendari

Acab de rebre el calendari de la Societat Balear de Matemàtiques. A la portada, unes pàgines del Còdex Atlàntic de Leonardo da Vinci que es conserva a la Biblioteca Ambrosiana de Milà. I és que a l’edició del calendari, XEIX ens mostra, mes a mes, diferents fotografies de muntatges de les cúpules de Leonardo, fetes a diversos indrets de Mallorca. Totes molt interessants.

Fe d’errades

A l’edició del Bellver de la passada setmana vàrem incloure una fotografia que no era la del personatge en qüestió. En lloc de Gabriel Alomar i Villalonga, vàrem posar la de Gabriel Alomar Esteve. Ens sap molt de greu haver comès l’errada. Des d’aquí volem agrair als lectors atents que ens varen fer veure el canvi. Dóna coratge saber que tenim seguidors atents. Una abraçada a tots ells, des d’aquesta secció i fins l’any que ve!