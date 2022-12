Mujeres de papel

Los dos son excelentes, los publicó Ponent Mon en 2019 y se escaparon a mi radar. Uno ya lo conocíamos en parte, Kelly Green. Se publicaron varios de sus álbumes serializados a principios de los ochenta, en Totem y revistas similares. Este volumen los agrupa todos, incluso los que permanecían inéditos por aquí ¡y además en B/N! Este último dato es importante porque nos permite disfrutar con claridad del fenomenal trabajo de Stan Drake, uno de los grandes en el terreno del cómic realista. La serie tiene su miga porque ofreció al dibujante la posibilidad de quedarse a gusto después de toda una vida dibujando las aventuras de la comedida Juliet Jones. Aquellos de ustedes que la hayan leído recordarán lo entretenidísima que era la serie, un culebrón con desventuras amorosas y tramas sin fin con las que resultaba imposible aburrirse. Y además con el prodigioso trazo de Drake, de quien se cuenta que dibujaba tan bien los pelos de las chicas porque se había casado con una rubia, una morena y una pelirroja. El buen señor debía tener muchas pensiones que pagar y además ganas de dibujar bellas señoritas sin contención alguna. En ese momento entró en escena su compañero de estudio Leonard Starr, escritor y dibujante de Mary Perkins on Stage, otra tira de prensa de la que hablaremos algún día. Le ofreció colaborar con él en un jugoso proyecto internacional. Los cantos de sirena de Dargaud incluían la tradicional ligereza francesa en cuanto a la representación del cuerpo femenino se refiere. Así que Drake se zambulló en el proyecto, trufándolo de secuencias con la protagonista y otras muchas comparsas ligeras de ropa y con pocas inhibiciones. Hoy en día más de una erudita de nuevo cuño se sentirá tentada a hablar de la cosificación del cuerpo femenino y todas esas mandangas. En el contexto de la época, aquellas historias resultaban liberadoras. Recuerden: no teníamos Internet. Y Kelly era una empoderada «avant la lettre». Una viuda de dudoso pasado que hablaba sin tapujos del sexo y que sobrevivía con ingenio en un mundo muy masculino. Al releer sus aventuras es posible que algunos aspectos hayan envejecido un poco, pero los argumentos son tan sólidos como atractivos. Del dibujo de Drake ya no se puede esperar más, es fenomenal ¡Qué pelos dibujaba este señor! Es uno de esos tebeos que hay que tener.

También Regreso a Belzagor, la adaptación de Silverberg a cargo del equipo formado por Thirault y la dibujante Laura Zuccheri. No he leído la novela original pero esta adaptación me ha gustado tanto que me la he pedido para Reyes. El argumento es estupendo, más complejo en la primera parte, con juegos temporales en los que se mezclan con habilidad los sucesos presentes y pasados. El segundo volumen se centra en un acontecimiento del que se nos habla desde el inicio de la historia, una ceremonia alienígena tan misteriosa como salvaje. Se nos ha preparado para ese gran final a lo largo de todo el relato y los secretos desvelados no decepcionan, es tan intenso como emocionante. Hay una cierta reflexión sobre el colonialismo y la explotación de otras culturas pero sobre todo se trata de una trepidante aventura con muchos personajes fascinantes. Si el guión es buenísimo, el dibujo está a la altura. Zuccheri no es una desconocida entre nosotros, firmó algunos episodios de Julia y de Ken Parker, lo que les da una idea de su calidad, ya que Berardi no trabaja con cualquiera. Aquí, a sus innegables virtudes con el color, su facilidad para aportar expresión a los personajes y una narrativa clarísima y efectiva, añade su capacidad para resolver las dificultades inherentes a toda aventura de ciencia ficción, como es el diseño de mundos, desde los animales a los paisajes pasando por naves y edificios. Todo es creíble y maravilloso, el trabajo de un maestro. Busquen esta maravillosa obra, me lo agradecerán.