Els reis porten llibres: La Clau secreta de l’univers

En George ha nascut en una família que ha fet d’un malentès ecologisme la seva religió gairebé sectària. La seva curiositat infantil troba en els principis dels seus pares un mur impossible de travessar. Un dia, a la recerca del porc de la família que s’havia escapat, descobreix que tenen un veïnats nous habitant una casa a la que tenia prohibit d’acostar-s’hi...

Entrar en contacte amb la família de n’Annie, la petita filla dels nouvinguts, no només el fa veure que existeix una vida alternativa a l’ecològica antitecnològica i anticientífica que viu a casa seva. El farà descobrir com la ciència i la tecnologia són darrere tot el progrés humà. N’Eric, que així es diu el pare de n’Annie, és físic, i a més té un ordinador que sembla gairebé màgic, anomenat Cosmos. Amb ells, Eric i Cosmos, en George descobrirà la immensitat de l’univers i les meravelles de la física.

Lucy i Stephen Hawking escrigueren aquesta simpàtica història l’any 2008. Un entretingut llibre, format per capítols molt curtets, ideal per llegir amb els petits de la casa durant aquestes festes de Nadal. No només viuran aventures, sinó que descobriran el fascinant món de la ciència i la tecnologia a partir del coneixement de l’univers, de la mà d’Eric i Cosmos...

És important fomentar les vocacions científiques entre els més petits, especialment les nines, i descobrir amb ells les meravelles que amaga la ciència. Vivim encara una època de pandèmia en la que els científics han demostrat a la humanitat sencera la necessitat d’invertir en Ciència, no només doblers, sinó també capital humà. Les vocacions sovint comencen a l’edat infantil, quan encara no hi ha ni pors ni prejudicis. És el moment de donar a conèixer tot el que la Ciència ens pot aportar, a cada un de nosaltres i a la societat en general. Acabam de veure i viure que sense Ciència no hi ha futur. El llibre dels Hawking és una bona manera de començar a sembrar la llavor de la curiositat científica entre els més petits, i Nadal un moment tan bo com qualsevol altre.