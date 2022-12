Regala llibres per Nadal i Reis (I)

NADAL EN DIUMENGE TOTES LES FESTES ES MENJA.

Això vol dir que “perdem” dues festes, la del dia de Nadal i la de Cap d’Any que també s’escaurà en diumenge. Una amiga lectora em demanava una llista de llibres per llegir i per regalar. El primer que necessitava era alguna obra de refranys. Precisament acabava de descobrir la Paremiologia catalana comparada digital de Victor Pàmies que és gratuïta, es troba a la internet i va plena d’una mala fi de refranys i dites que et poden ensenyar moltes de coses de la vida quotidiana que no t’hauries imaginat mai. Un petit exemple: aquest refrany es conegut a tots els Països Catalans, “Per Nadal, el porc en sal i la porquera al fumeral”. La data més coneguda per a la matança del porc és Sant Martí (11 de novembre), però a moltes cases no es feia fins un mes més tard. Per això per Nadal la gent el tenia en sal (per a conservar-lo) i se’l podia menjar; mentrestant, la porquera ja podia descansar a la vora del foc. Aquest refrany té unes quantes variants, com aquella tan llarga que és una cançó: “Per Nadal posarem el porc en sal, la gallina a la pastera i el pollí al cap de pi”. I encara, parlant de menjar, una dita ens ensenya que per Nadal els àpats haurien de ser igualitaris i solidaris: “Per Nadal, ric i pobre mengen gall.” Ja veureu quina obra més entretinguda. I si voleu regalar un llibre en paper de refranys podeu trobar la Paremiologia catalana comparada (Columna), de Sebastià Farnés.

PER A TOTS ELS PÚBLICS.

I ara vet aquí una llista ben variada dels millors llibres de la collita de MMXXII amb una minúscula referencia al tema o l’autor. Les altures (Empúries), de Sebastià Portell. Una novel·la sobre l’artista català Ismael Smith (1886-1972) que, amb una escriptura molt original que agafa molts de punt de vista de persones molt diverses, ens ofereix en set capítols apassionants el seu itinerari vital amb un llenguatge engrescador. Un text novel·lesc que ens fa veure i viure a través d’un home hiperestèsic, queer, subversiu, complex i ben creatiu la trajectòria d’un artista català oblidat. Arabesc (Proa), de Manuel Forcano. Poemes escollits per aquest poeta savi i inspirat que ens dona una selecció luxosa de material poètic dels seus vuit llibres de poemes. Ens fa viatjar per terres d’Orient, per amors ben eròtics amb interlocutors diversos, per paisatges clavats a les paraules, que constitueixen un poema polifònic i enlluernador: la historia d’una ànima carnal. Diarios (Acantilado), de Stefan Zweig. Trenta anys de la seva vida d’escriptor amb una escriptura entre la urgència i la tranquil·litat però d’una gran lucidesa que ens diuen la seva vida a Viena, París, Zuric, Nova York o Rio de Janeiro amb el ciclorama dels horrors del segle XX (Guerra Mundial, nazisme, antisemitisme) com a teló de fons. Una lliçó d’història íntima i d’ètica personal. Cap al far (Editorial Alpha), de Virginia Woolf. Aquesta novel·la és considerada com un cim literari d’aquesta dona que revolucionà l’escriptura al costat dels grans mestres com Proust i Joyce. Amb la creació d’una estructura polifònica ens descriu tres moments diferents dels estius que la família Ramsay passava a l’illa escocesa de Skye entre 1910 i 1920. La complexitat de les relacions humanes, el paper de la dona dins la cèl·lula familiar, la naturalesa de l’art, la subjectivitat de cada persona són alguns dels temes que travessen harmònics unes pàgines memorables. El soldat de Baltimore. Assaigs sobre literatura i realitat en temps d’autoficció (Lleonard Muntaner Editor), de Xavier Pla. Un llibre fet per un professor jove i savi que amb un llenguatge planer i entretingut teixeix els fils de la relació entre realitat i ficció i fa una proposta de definició de l’autoficció per clarificar el calaix de sastre en què s’ha convertit aquesta etiqueta tan corrent. Hi ha molta d’informació concentrada que obri al lector un munt de perspectives. El viatge per l’est (Llibres Anagrama), de Christine Angot és una novel·la feta amb el procediment de l’autoficció que tracta d’un tema central en la vida de l’autora: els abusos que va patir per part del seu pare, un home famós i membre del Consell d’Europa, des de la seva preadolescència fins a la vida adulta quan ja estava casada. La lupa del llibre està posada sobre la filla, la víctima de l’abús. Un llibre dur, punyent, important. Cuina! o Barbàrie (Ara Llibres). De Maria Nicolau. No és un llibre de receptes sinó de la filosofia de la vida de la seva autora a través de l’acte de cuinar. Vint capítols encapçalats per receptes de cuina catalana es converteixen en un manifest íntim en què conjuga apunts d’història, la seva memòria personal, dades científiques i molts de consells d’economia domèstica amb les lectures que li agraden i les músiques que escolta que esdevenen una festa del llenguatge per a un lector que queda enganxat dins les seves xarxes. La tardor em sobta (Quaderns Crema), de Francesc Parcerises. Un poeta de bon de veres, gran i sensible, que recull les seves notes, els seus papers dispersos, els petits textos de dietari i amb aquest material fràgil i fugisser et duu a escoltar el sermó d’una escriptura deliciosa. Representa una lliçó que ens ensenya a envellir amb intel·ligència i bellesa. Tot un art de viure. 1969 (L’Altra), d’Eduard Márquez. Aquest any que dona títol a la novel·la és la xifra que representa una època plena d’esdeveniments, fetes i fets en els quals s’immergeix l’autor a través de diversos llenguatges (documental, testimonial, informatiu, etc.) per explicar amb força i claror una època convulsa que ens constitueix. El sol i les fogueres (Tushita), de Perejaume. Una obra per a sensibles, per a lectors que saben captar les palpitacions de la música dels mots. Perejaume ho diu ben clar i català: “M’interessa com l’escriptor treballa la comprensió del món, l’exercici de la suspensió del sentit, esbatanar al màxim sense que es trenqui el sentit, però aprimant-lo molt. I essent tan prim per allà on passes, que només amb les passes el fas vibrar. I aquest és el plaer de la lectura. Aquesta és l’eròtica de la lectura.” Bon Nadal i Bona Lectura!