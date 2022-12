Òpera

El títol d’aquesta secció convida a passejar, no només per les rondes de les ciutats i pobles, sinó també pels carrers. Fer-ho pot portar a contemplar sorpreses, com la d’una cantant d’òpera la qual, acompanyada per un enregistrament instrumental permetia als curiosos amb bona veu que l’acompanyessin cantant duos com el de La Traviata, per exemple. Aquesta situació, que és la que mostra la imatge adjunta, es va donar prop del carrer de Sant Miquel de Palma.

Aniversari

Fa dos dies, el passat dia 20, es cumpliren quaranta anys de la mort d’un dels grans músics del segle XX, el pianista polonès Artur Rubinstein. D’ell conten les cròniques que, abans d’un concert en el Teatre Principal de Palma, dirigint-se a l’afinador que no podia acabar de posar a punt l’instrument, el mestre va dir: “No passa res, si ningú no se n’adonarà”. Anys més tard i en el mateix espai, va fer que la gent que no havia pogut entrar pogués accedir i els va fer seure al seu constat sobre l’escenari. Coses dels grans mestres, sens dubte.

Dibuixant

Sens dubte era massa jove per a deixar-nos. Ha mort, als seixanta anys, el dibuixant de còmic Carlos Pacheco a causa de l’ELA, una malaltia que se li va diagnosticar només fa tres mesos. Lligat a les editorials Marvel i a DC Comics ha estat considerat com un dels grans de la seva època.