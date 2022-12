Preguntes i llibres

Demanar no costa res

Aquest llibre respon 366 preguntes de nens i nenes, una per cada dia de l’any, més una pregunta extra per als anys de traspàs.

Les balenes blaves poden parlar amb les balenes assassines? Quin soroll fan les girafes? Quin era el dinosaure més gros? Quant de plàstic hi ha al mar? Qui van ser els primers artistes? Qui va ser la primera persona d’una família? Com creix la fruita als arbres?

Aquestes són algunes de les qüestions que es plantegen, des d’una òptica curiosa i familiar.

Moltes de les preguntes van acompanyades d’un dibuix específic, mentre que altres tenen il·lustracions compartides. Però tot fet amb molt de gust i refinament.

Un llibre per fer moure la persona curiosa que tots portam dintre.

Que la teva curiositat et porti a algun lloc meravellós!

Libres

A principis del segle XX, la ciutat de La Coruña va ser un far del pensament llibertari a Galícia. Ateneus i biblioteques de barri van ser la porta d’entrada a la cultura de les classes populars, hi va florir la solidaritat obrera i moltes persones que no havien pogut anar a escola van aprendre a llegir. En aquell moment, les treballadores de les fàbriques de tabac i llumins van lluitar per millorar les seves condicions de vida, tant als carrers com als tallers. El poderós símbol d’aquest moviment de lluita i esperança l’il·lustren les lectores que, durant la jornada laboral, llegien llibres en veu alta a les companyes.

Aquesta és la història de Nonó, la nina lectora. El seu pare recull draps i altres elements als abocadors de la ciutat, a principis del segle XX. La seva mare treballa elaborant llumins i està malalta a causa de les condicions insalubres de la fàbrica. Gràcies al valor i a la imaginació dels pares, Nonó aconsegueix assistir a l’escola i aprèn a llegir. A partir d’aquell moment descobreix que pot ajudar les companyes de la seva mare, explicant-los històries mentre treballen, donant-los esperança i obrint-los la porta de la cultura.