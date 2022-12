Divulgació per a nins i joves

Jordi Ortiz, amb dibuixos d’África Fanlo (africafanlo.com), ens explica ¿Por qué soy... egiptólogo? en nom de Josep Cervelló, egiptòleg barcelonès, reconegut pel seu treball en jaciments faraònics i per la seva especialització en el llenguatge de l’antic Egipte. Com en tota vocació no basta l’enlluernament, cal estudi, esforç. Sovint, l’espurna de la vocació l’encén una figura adulta: mare, com en aquest cas, mestre, sempre un entusiasta. Conté codis QR que complementen la informació.

S’editen molts i molt variats llibres de divulgació del coneixement. Qualsevol tema és susceptible de ser (ben) presentat als infants i als joves. Cal ser original i franc, i conèixer el tema tractat. I que no hi falti el bon humor (ni el rigor). Recordem la màxima atribuïda al poeta Horaci: Prodesse et delectare. Ensenyar procurant el goig de qui aprèn. La clau és trobar el fil adequat en el cabdell infinit de possibilitats de mostrar el coneixement. Vegem-ne alguns exemples.

Blackie Books obre una Acadèmia de veterinària de Steve Martin (text) i Angela Keoghan (il.lustracions: www.thepicturegarden.co.nz). El llibre té complements que fan molt activa i entretinguda la lectura: fitxes, tests, un retallable, jocs (“Serps i girafes”). I molts consells per tractar bé les mascotes més freqüents i per conèixer alguns àmbits de la pràctica veterinària (el zoo, la granja).

La neuròloga Nazareth Castellanos explora amb gràcia les, diguem-ne, intimitats biològiques del cos humà, les claus del seu funcionament. A Alícia y la barriga maravillosa tracta de l’alimentació i de l’aparell digestiu, ple de sorpreses i de, en efecte, meravelles. Fa especial esment a la importància que té en el nostre benestar, de la qual no en som conscients. Bon àlbum per llegir amb els infants a casa o a l’aula. O a la consulta del metge. Bones il·lustracions de Luna Lag (www.behance.net/lunalpez-a).

Luisa Vera (facebook: luisaveraillustration), usa una línia de llapis juganera al seu àlbum Amb aquesta línia, que fonamenta en l’expressió de dos grans noms de l’art contemporani: Saul Steinberg i Paul Klee. Com en el llibre d’Ortiz, un codi QR amplia la informació que, de forma agradosa i vistosa, suggereixen les pàgines impreses. Vera fa jugar l’infant: cal seguir una línia amb el dit, amb els ulls, amb atenció. Endevinar què amaga cada burot en que la línia s’embolica. Un bon àlbum per llegir amb els fillets abans que arribi la son.

D’art va també 100 conceptes sobre Art, de Susie Hodge i l’il·lustrador argentí Marcos Farina (www.marcosfarina.com), d’edició molt atractiva: cada pàgina (de dimensió generosa: 23x29 centímetres) expressa un concepte amb un breu text sota una imatge que n’evoca el sentit: guaix, cal·ligrafia, paisatge, escorç, puntillisme, mosaic, estil cinètic, composició, aquarel.la.... Els colors són plàcids. El dibuix, atrevit.

També generós en dimensions (23,5x29 cm) és l’àlbum Viatjar sense pressa que presenta Flamboyant, editorial recentment premiada per la Cambra del Llibre de Catalunya com a millor iniciativa empresarial jove en el món del llibre. En són autors Carl Honoré (text) i la parella d’il·lustradors Kevin i Kristen Howdeshell (www.thebraveunion.com/about), d’expressió tranquil.la, compatible amb la manera d’anar pel món que l’àlbum proposa, poc a poc “per connectar amb el món”. Podem caminar la West Higland Way escocesa, el camí de pelegrinatge japonès a l’illa de Shikoku, o el Camí Inca, entre d’altres. Podem pedalar al Karakorum, Cambodja Austràlia, anar amb tren a Las Nubes (Argentina) i a l’estació de més altura de l’Índia (amb el Darjeeling Himalayan Railway), o navegar pel riu Chobe africà, per fiords noruecs, entre illots de les Galápagos o pels canals d’Amsterdam... Sempre amb la ment oberta per aprofitar la trobada amb altres i amb un mateix...

Les matemàtiques són el motiu de l’aventura escolar que protagonitzen Elsa, Delia, Miguel i Iris en la narració Elsa y el club de los números, senzilla i entenedora. Els caràcters i els afectes dels personatges són clars. En l’acció que explica l’autora Andrea Navarro Ruiz (una escola, un club secret, l’amistat posada a prova) hi surten noms de matemàtics importants: Euler, Noether, Cauchy, Turing... I s’hi plantengen alguns problemes o enigmes que estimularan el lector atent: “¿Dices que si doblo un folio 42 veces va a llegar tan alto que alcanzará la luna? No tiene sentido. Un folio es finísimo.” L’autora és enginyera matemàtica. No amaga que vol “inspirar les nines perquè desenvolupin la seva vocació i les seves habilitats matemàtiques”. Viv Campbell hi aporta unes simpàtiques il·lustracions (vivcampbell.myportfolio.com).

Sona el violí! d’Oriol Garcia Molsosa, amb il·lustracions de Miguel Bustos (miguel-bustos.com) i Albert Vila (www.vilaarts.com) és una presentació de l’instrument. Coneixerem el vocabulari que el descriu: batedor, pont, escotadura, clavilla...; els materials amb què es fan el violí i l’arc: pel de coa de cavall, i no d’egua!, fusta d’auró blanc, d’avet roig, de banús. També, la història i varietat dels violins. El nom de violinistes il·lustres. Codis QR ens permetran escoltar peces musicals diverses amb l’instrument: l’Allegro de La Primavera, de Vivaldi, jazz manouche amb Stéphane Grapelli, folk celta, Bach, pop electrònic de Tracy Silverman. Un goig!