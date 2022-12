Vint-i-cinc anys sense Nadal Batle

HOMENOT DE SAVIESA I DE COMBAT.

Puc donar testimoniatge que Nadal Batle (NB) fou un dels humans més intel·ligents que he conegut personalment, que fou amic meu, que fou generós, que fou mestre, que va estimar molt, que fou activista en els mil i un territoris de la cultura, que va lluitar per la independència del Països Catalans i que fou el fundador de la Universitat de les Illes Balears. En la seva joventut, dins la mortor del franquisme, ja batallava en totes les trinxeres contra la dictadura i a favor de totes la llibertats i per tots els drets humans. No baratà mai: un matemàtic recercador d’alta volada científica, estimava els sabers d’una manera fonda i pràctica, era un mestre seductor i bo, que adorava la divulgació científica, volia transformar la bruta, trista i dissortada màtria-pàtria catalana en una contrada de persones amb orgull del que eren i del que volien ser; per això, el seu nacionalisme modern i compromès era tan avançat en el temps, tan hedònic, tan nou, tan independentista de bon de veres. París i Londres foren les dues ciutats estimades on, amb NB vaig comprar senallades de llibres —el darrer bel en ciències, tecnologies, en alta saviesa científica i en poesia— que ens destrossaren l’esquena a tots dos. A París, fa uns anys, vaig conèixer madame Lévi-Strauss, que em contà que quan el seu home va visitar el diari Le Monde va fer una pregunta indiscreta: puc veure el meu obituari? Després de molt insistir li mostraren. Va estar molt content i davant l’ordinador corregí algunes errades i el deixà llest per publicar. Crec que aquesta feta hauria entusiasmat NB, que, amb gust i bon humor, llegiria tots els obituaris d’aniversari, terrenys robats a l’oblit i a la mort, que esper que li dedicaran als anomenats mitjans de comunicació.

FUNDADOR DE LA UIB.

Sé que quan el vaig conèixer, en els llunyans seixanta del segle passat, a la bodega Son Catleret del Terreno, que duien els seus pares, ja vaig endevinar que aquell nou amic, que em deixava discs de Raimon, de Bach, de Ferré, de Brassens, de Haydn, de Barbara, de Mozart i de Brel, novel·les d’Evelyn Waught, textos de Bertrand Russell, poemes de Ferrater i d’Auden, i que escrivia les cartes i feia les recerques matemàtiques en llengua catalana, era un jove superdotat i tendre. Des d’un bell principi el vaig veure: un matemàtic molt intel·ligent, estimava els sabers en totes les direccions i volia transformar el món i la bolla. Va ser rector de la UIB del 1982 al 1985, i en aquests anys la universitat va fer els seus estatuts i ho multiplicà tot: edificis, professors, alumnes, carreres, honoris causa, pressuposts, patents, convenis amb tot el món, i, també, va rompre l’aïllament d’una institució jove amb una implantació social a totes les Illes Balears. Dur els sabers universitaris a unes illes que no coneixien l’educació superior des de feia anys i panys, amb una societat amarada d’analfabetismes i de cobdícies depredadores, fou una de les seves lluites constants i esforçades. NB creà un campus en què l’excel·lència era l’única consigna. NB defensà literalment i en tots els sentits la minoritzada llengua catalana —La meva pàtria és la meva llengua— com a eina de feina i de vida —Bilingüisme, sí, però català-anglès—, i creà un potent Servei de Normalització Lingüística, perquè la universitat fos el model de l’ús del català com a llengua vehicular en una societat en un procés d’espanyolització dominant i accelerat: aquesta fou una de les tasques difícils i poc agraïdes a les quals dedicà dies i treballs. Va fer una aposta visionària i capdavantera amb les que llavors s’anomenaven “Noves Tecnologies”: el cablejat informàtic del campus, la creació d’un centre de supercomputació i el fet de posar un ordinador a cada despatx, tot això va ser vist per alguns com una follia. Em passaria molt de temps explicant la personalitat complexa, polièdrica i plural d’aquest amic de qui, com a tret fonamental, puc dir que era un bon amic dels seus amics, a qui col·locava en primer lloc en les seves estimacions: coneixia tots els colors de la tendresa amistosa. I, també, va estimar les dones amb la força d’un gran amador. Va ser un homenot català, felanitxer, mundial i atòmic que, com ja he dit abans, fundà i creà els fonaments i les parets mestres de l’actual Universitat de les Illes Balears. Unes paraules de l’amic Blai Bonet, que li vaig demanar dia 7 de desembre de 1997, quan morí NB, deu dies abans que en Blai morís, vull que clausurin aquests records d’en Nadal, un home bo i savi, amic noble i lleial, que enyor i que llegesc. Blai Bonet dixit: «I ara, que ja és arribada l’hora de sentir el sentit que té la terra, et pregam de poder comprendre i fer fèrtil en nosaltres el fet que tu, després de córrer per Europa, les Rússies, Amèrica, tastant la intel·ligència del Món i donant a tastar al Món la nostra Ment i la nostra Mentalitat, hagis elegit tornar a Felanitx per a fer entenent, per mitjà de la pols de la terra, la teva alta experiència de la Terra. Concedeix-nos, per tant, Nadal, que, després de prometre en honor teu no voler somiar mai més i ser fondos i concrets per amor a l’Esperit de Ciència i als materials de la Sagrada Matèria, puguem entendre el nostre germà Hölderlin quan diu: “Qui aspira a la sublimitat es decanta sempre per la vitalitat”, segurs com estam en tu, per tu i amb tu, que hi ha més coses a la Terra que al Cel.»

Pos el Masonic Funeral Music K. 477 de Mozart, un adagio profund i estremidor que el compositor va escriure a la mort de dos amics de lògia. Aquesta pàgina immensa de detalls i d’idees era la música que Nadal Batle m’ensenyà a escoltar i a sentir: a estimar. Sien aquestes notes musicals, fondíssimes, del cantus firmus, amb la tristesa del dol i l’energia del record, les que diguin, un cop més, la sensibilitat i la intel·ligència d’aquest amic estimat.