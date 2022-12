Taine/Delgado

Crític

D’aquí a uns quants mesos, en concret el mes de març de l’any que ve, es cumpliran cent trenta anys de la mort d’Hippolyte Adolphe Taine, professor, viatger i crític, que va tenir com a referents tres aspectes a l’hora d’analitzar una obra d’art: “la raça, el medi, i el moment”.

Viatger

Com a viatger, l’intel·lectual francès va recórrer bona part d’Itàlia de manera lenta i detallada, la qual cosa li va permetre veure les maneres de viure i analitzar les maneres de ser de zones com Nàpols, Roma, Venècia i Florència. Taine va publicar una espècie de diari/crònica de viatges després d’aquella experiència. Un llibre que ara, apareix complet i en un sol volum, traduït al castellà pel professor mallorquí Juan José Delgado i que ha publicat recentment, de forma acurada, l’editorial Confluencias. Es tracta d’un llibre extens, ple de detalls, en el qual l’autor es permet criticar coses com la desafinació dels membres de la coral vaticana de la Capella Sixtina o la mala producció d’un Il Trovatore de Verdi que va poder veure i escoltar al Teatre Sant Carles de Nàpols: “Només se salvà la mezzosoprano en el paper d’Azuzena”, escriu. És, aquest, un llibre molt recomanable i no només pels amant de la literatura de viatges.