Una realidad dramàtica

El año pasado, de manera paulatina, se fue normalizando la posibilidad de asistencia a teatros y auditorios, las giras comenzaron a moverse, con alguna dificultad, y el circuito luchó por volver a la normalidad –sobre todo a las asistencias previas a la pandemia– en un esfuerzo colectivo en el que se volcaron todos los sectores implicados. Pues bien, ahora estamos en condiciones de realizar un análisis más claro de las sensaciones que programadores y demás agentes que trabajamos en el mundo de la cultura veníamos teniendo. La «Encuesta de hábitos y prácticas culturales 2020- 2021» que realiza el Ministerio de Cultura acaba de publicar sus resultados y estos son tremendos en lo que a las cifras de asistencia se refiere.

Si dejamos de lado la lectura, el streaming y demás prácticas culturales que se desarrollan en el ámbito privado, la cultura compartida, la que se realiza a través de la colectividad, sigue diezmada y aunque se aprecia una curva positiva, como es lógico, entre el 2020 y el 2021, aún estamos muy lejos de los porcentajes prepandémicos.

Hay una cifra global que permite hacerse una idea. Cuando se pregunta por la asistencia a un espectáculo –y ahí entra el teatro, la ópera, la zarzuela, conciertos de los más diferentes estilos, musicales, circo e incluso cine– el cincuenta por ciento de la población afirmaba haber asistido, al menos en una ocasión, a lo largo de un año. Este dato de 2019, anterior a la pandemia, se desploma ahora veinte puntos. Y al preguntar por las causas, aparte de la falta de interés que, en buena lógica, debiera ser la causa más frecuente para no asistir a un evento, en todos los segmentos, figuran «motivos relacionados con el covid-19». Es decir, la pandemia, sigue viva ejerciendo un freno significativo a la asistencia de los espectáculos en vivo. Las cifras de música clásica, danza, ópera y zarzuela son dramáticas. Sólo un 3 por ciento acude a conciertos de música clásica, el dos por ciento de la población acude a ver danza y la ópera y la danza se desploman al 0,9 por ciento y al 0,4 respectivamente. Son cifras demoledoras y tampoco el teatro u otros géneros escénicos salen bien parados.

Esta realidad debería obligar a las autoridades culturales a una seria reflexión sobre el trabajo y los medios que se están poniendo al respecto para revertir una realidad que abochorna en el contexto europeo. Que la cultura «presencial» esté bajo mínimos es una pésima noticia para el conjunto del país. Es un lastre que, además, coarta la creatividad porque llevará a una contracción de la oferta que, de manera automática, se plasmará en un decaimiento del número de artistas y profesionales vinculados a la red cultural en su conjunto.

España tiene un problema muy serio con la cultura teatral, con la música patrimonial y con la lírica. El abandono educativo nos está llevando a una situación tercermundista que va a seguir creciendo en los próximos años. La pandemia ha acelerado un proceso que es responsabilidad de las instituciones revertir. El sector cultural en su conjunto ha de exigir al Gobierno un plan serio de apoyo a las distintas manifestaciones artísticas. No ha habido la menor planificación para conseguir una salida ordenada de la pandemia y sus consecuencias. No sólo de subvenciones puede vivir la cultura. Si el Ministerio de Cultura realiza una encuesta sobre los hábitos culturales entiendo que ha de ser para tener datos suficientes y preparar estrategias de futuro. Me temo, que una vez más, sólo servirá para hacer una radiografía desoladora de la realidad actual. Se guardará en el cajón de la mesa de un subsecretario o irá en unos días a la papelera del ordenador y, luego, a otra cosa más vistosa y sencilla de resolver.