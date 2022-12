A 25 anys de la mort de Nadal Batle

Fa 25 anys que va morir Nadal Batle, i la distància temporal encara no permet afinar les possibles apreciacions d’aquesta figura rellevant de la nostra història social i de la nostra cultura. En Nadal fou un personatge complex que corresponia millor a altres èpoques: un home del Renaixement, un fill de la Il·lustració, un homenot de Pla, una biografia inclassificable, però portentosa. Potser una descripció que li escauria seria la que ell mateix feu de l’idolatrat i estimat Bertrand Russell: «Matemàtic, científic, filòsof, escriptor, agitador social i polític, i un dels femellers d’elit més importants de tota la història de la humanitat, molt particularment per la qualitat i quantitat dels seus contactes» («Sexe rima amb cervell (dissonant)», Diari de Balears, 1.6.1997).

En Nadal sabia que la seva obra quedaria, amb el temps, erosionada i en l’anonimat. Va crear una Universitat solvent i arrelada al País, però destinada a ser governada per la llarga dinastia dels seus enemics, i va viure en una terra on la Il·lustració no havia arribat gaire. No va deixar més que escapcions del seu pensament en els articles de premsa: material magnífic, però fungible i precari, que només algun vell com jo repassa esporàdicament. És impossible que cap gremi el recordi i l’exalti perquè només tingué una professió acreditada: fer de Nadal Batle tota la seva vida. No milità en cap partit polític. Tenia les idees massa clares per embarcar-s’hi: «El pensament lliure i independent, ço és, la concepció que defensen els que abans es denominaven lliurepensadors, no ha estat mai considerada una virtut pública. El menyspreament de les supersticions politicoreligioses i l’escepticisme racional fomenten la desconfiança de la població normal, que rebutja l’estirp de Titus Lucreci i Bertrand Russell. Aquest darrer deia que el poble de les democràcies occidentals creu que un beneit sempre serà més honest que un intel·ligent i que els nostres polítics honoren aquesta creença perquè s’esforcen per semblar més idiotes del que realment són (...). Les meves sigles són LCR, o sigui laics, republicans i, com a mínim, confederals, és a dir, l’expressió màxima de la incorrecció política» («Les grans murgues», Diari de Balears, 25.8.1996).

Va deixar, però, una influència ben determinant: acostà Mallorca a la modernitat. Encara som vius alguns que el coneguérem i sabem com ens va modelar el seu contacte. I els joves també viuen en una Mallorca que no seria la mateixa sense en Nadal, però no ho saben perquè, com diria ell mateix, un país que no honora els herois de caseva, està condemnat a honorar els d’enjondre.