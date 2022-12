1. No es tracta d’una novetat, ja que el llibre es va publicar el 2005, fa desset anys, ara bé, l’he descobert aquests dies, diumenge passat en concret. Va ser arran d’una passejada per la Serra de Lluc cercant bolets, amb el que suposa de caminar i fer exercici. Després, quan els paners ja estaven a mig omplir, sobretot de camagrocs, anàrem a Alaró a cuinar-los. El mestre/guia boletaire i també cuiner era Francesc Lillo, una de les persones que més coneixen i valoren la natura mallorquina. Un savi del patrimoni natural. Allà, a casa seva, en companyia d’altres amics, fou quan, parlant, parlant, sortí la cosa del llibre en qüestió, del qual en Francesc havia escrit els textos. I aquest volum no és altre que Mallorca, els aucells i el seu entorn, editat per El Gall.

2. Aquest llibre que comentam, a més dels textos de l’amic alaroner, té unes fotografies impagables, totes fetes a l’antiga, de forma analògica, pel pollencí Llorenç Llobera, un dels grans de la fotografia naturalista i que ens deixà encara no fa un any. Les fotos de Llobera cerquen el detall quan no el paisatge. Sempre atent, la seva mirada era privilegiada, sabia veure poesia en unes gramínies, en un salobrar o en un puput, com es pot comprovar en aquest llibre que hauria de ser conegut per tothom qui estima la naturalesa. Ah! Paga molt la pena el pròleg del també amic Climent Picornell, cosí del també fotògraf del mateix nom i que morí farà ja vint anys. A ell, al Climent Picornell fotògraf, està dedicada la publicació, que segons sembla està exhaurida.