La Traviata a debat

La Traviata és una òpera de Verdi. Dir això és com a una trivialitat, ja que estic segur que els lectors ho saben i no cal que els hi ho recordi. També diré que és la més popular del compositor italià. Una altra obvietat. I encara més, aquest títol serà presentat a Palma el més de juny que ve, formant part de la temporada d’òpera del Teatre Principal.

Debat

Fa uns mesos que una versió de cambra de La Traviata es va programar a diferents indrets de Mallorca, a través d’Euroclàssics. L’orquestra es transformà en un piano i es suprimiren cors i personatges secundaris, tot i que el resultat, amb escenografia d’Eugenia Corbacho i algunes veus nostres fou prou interessant. Arran d’aquest projecte, a diferents pobles de Mallorca en els quals es va poder veure aquesta producció, hi ha hagut, les darreres setmanes, uns debats entorn al món de la prostitució, ja que l’argument de l’òpera ho permet. Veus tan sabies i contundents com les de Sandra Sedano, Belén Matesanz, Lluis Ballester i Jaume Perelló, hi han participat. Segur que els que hi han assistit han pogut aprendre, i molt, a través de les seves explicacions.