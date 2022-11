Retorn a casa

Felix von Bassenow, torna a casa després d’un temps dedicat a guarir ferides, té ganes de reprendre la quotidianitat, té ganes de fer el paper de l’amo, un paper que el fa sentir com un déu al seu castell; mentre, Annemarie també ha fet per refer-se del cop brutal que la vida els hi va donar, no resulta fàcil acceptar els mals tractes del destí, quan algú sap què és:

«... L’última descendent autèntica d’una raça, que sempre havia estat convençuda que la flor i nata de la vida els estava predestinada.» pàg. 12 Abans de l’arribada d’en Felix, al castell semblava regnar una certa harmonia, Annemarie es refeia, rebia les atencions de l’eficient senyora von Malten, la qual hi ha un moment que ens diu: «Déu meu, li haurien de folrar de cotó fluix el món sencer!» pàg. 18 L’arribada del marit, representa un xoc amb la realitat que Annemarie no té forces per suportar, ell és un intrús a casa seva, ha trencat l’encanteri, tot transcorria en un decorat, tothom pendent de no alterar l’humor de la senyora, la qual fent ús de la seva «fragilitat» movia els fils que feien anar a tots al ritme que ella volia. En Felix, vol parlar amb l’oncle Thilo, aquest refusa anar als orígens dels fets, considera el secret i els silencis necessaris, del matrimoni pensa: «... com si ens compréssim un instrument de valor que no sabem tocar. Tots fem igual.» pàg. 61 En Felix, troba complicitat amb na Mila, la donzella, qui també s’ofega amb les normes estrictes de la casa, ells necessiten riure i viure; l’amo es regira davant la felicitat dels camperols, una plenitud a la qual ell no té dret. L’Annemarie, tot i que semblava còmoda en el seu lloc, tot i que s’atrevia a desconsiderar el marit, gaudia de les lectures i les converses amb l’oncle Thilo, també volia quelcom més que no sabia com aconseguir i tria un final. En molt poques pàgines ens ha envoltat una atmosfera que ens acompanyarà, Keyserling, un autor del tot fonamental. La nostra gratitud a la traductora i la felicitació als editors, un altre gran encert al seu catàleg.