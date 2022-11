Musicologia

L’amic i col·laborador d’aquest suplement, Antoni Pizà, no atura. Quan no fa classes a la Universitat de Nova York, dirigeix tesis, prepara activitats diverses, publica treballs de recerca o edita llibres. I precisament de llibres va la cosa: En Toni, felanitxer de pro, acaba de publicar un llibre que reuneix sis perspectives sobre la música d’avantguarda dels segles XX i XXI. El volum inclou assaigs de personatges com Philip Glass, David Harrington (del Kronos Quartet), el filòsof Roger Scruton i els musicòlegs Richard Taruskin, Charles Rosen i Paul Griffiths, entre altres. A més de ser un assaig seminal en la història de l’avantguarda contada per alguns dels seus protagonistes, el text de Pizà destil·la les claus per comprendre el possible i incert futur de la creació i consum de la música experimental.

Ensenyament

·Avui la cosa va de felanitxers, ja que el també professor de Felanitx, Nicolau Barceló, professor del batxillerat internacional a IES Manacor, ha volgut fer que els seus alumnes puguin relacionar la Música amb les Matemàtiques i per aquest motiu ha organitzat una sessió sobre el tema, a la qual he tengut l’honor de participar. Gràcies Colau. I també gràcies a Francisca Artigues, professora de Música, que també ha volgut fer el mateix al seu centre, IES Felanitx.