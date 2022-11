1. Cada diumenge, només rebre a casa el Diario de Mallorca, el primer que faig és anar a cercar la foto i comentari que publica Xisco Alario. Mai no me deixen indiferents o millor dit, sempre, imatge i text, em sedueixen i em fan pensar. Pensar en la vida quotidiana i de com és possible que imatge tan propera m’hagi passat desapercebuda. I és que Xisco és un gran fotògraf del que passa, de les coses normals. Mirau si no la imatge que acompanya aquest escrit: una situació quotidiana que a tots ens passaria desapercebuda com a imatge poètica però que, en mans d’un gran observador com és ell, es converteix en obra d’art.

Exposició

2. Xisco és company del diari. La seva feina és la de maquetador i dissenyador. De tant en tant i amb motiu d’una efemèride concreta, Xisco ha creat portades per aquest suplement realment suggerents, trobant en el tema en qüestió aquell punt d’ironia, d’interès, de poesia que els altres no sabem veure. En el cas de Xisco Alario sí que podem dir allò que una imatge val més que mil paraules. I ara una recomanació: visitau l’exposició que Xisco ha muntat al Bar Es Pou de Moscari amb el títol de “Fotos corrientes”. Està oberta fins gener. Paga la pena visitar-la.