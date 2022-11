La volta de Verne, 150 anys | Voltar el món

Ah, si els terraplanistes haguessin llegit Jules Verne en la seva infantesa o adolescència! Sabrien que el món és irregularment redó, però, esfèric. Verne ha obligat a fer la volta al món a alguns dels protagonistes de les seves novel.les.

Volten el món Mary i Robert Grant, Els fills del capità Grant (1867). I el volta Phileas Fogg en La volta al món en 80 dies (1872). Naturalment, no ho feren sols. A aquells els acompanya, entre d’altres, Jacques Paganel, un savi geògraf distret. Els seus errors d’interpretació d’un document malauradament incomplet són, en realitat, els causants de l’aventura, en aquest cas al llarg i ran dels 37 graus de latitud sud. La volta de Fogg i Passepartout passa sobretot, en canvi, pels 50 graus de latitud nord. La primera volta, a bord del iot Duncan, té com a punts rellevants, entre d’altres, la Patagònia i els Andes, illes com Tristan da Cunha o Nova Àmsterdam, Austràlia i Nova Zelanda. El segon: Londres, Suez, Bombai, Calcuta, Singapur, Yokohama, San Francisco, Nova York, Liverpool i Londres un altre pic. Volta rodona gràcies al vapor de vaixells i trens, al llom d’un elefant i a la vela que empeny un trineu en les planures nevades del Far West.

A Fogg, l’acompanya el lleial Jean Passepartout, criat seu des de les “onze i vint-i-nou del matí d’aquest dimecres, 2 d’octubre de 1872”. Poques hores després, Passepartout escolta perplex l’anunci més inesperat del seu senyor: en deu minuts surten cap a Douvres i Calais per iniciar la volta al món. I la fa. Fogg no dubta mai. Puntual com un rellotge i precís com una màquina, no s’atura ni res no l’atura. Res no l’empeny, tampoc. Només unes messions amb consocis del selectíssim Reform Club londinenc. Fogg afirma que realitzarà la volta al món en vuitanta dies –perquè així se suggereix en un article que tals homes llegeixen al Morning Chronicle. Si no aconsegueix l’objectiu els pagarà vint-mil lliures, la meitat de la seva fortuna...

Confessam que Paganel ens cau més simpàtic que Phileas Fogg. Els fills del capità Grant ens agrada més que la novel.la protagonitzada per Fogg, amb el punt extra que li correspon per ser part de l’esplèndida trilogia completada amb Vint mil llegües de viatge submarí (1867) i L’illa misteriosa (1874). A més, el viatge dels germans Grant té un motiu humanitari: trobar el pare dels dos al.lots, nàufrag qui sap on.

Tornem a Phileas Fogg. Com bé diu Verne: “Aquest no viatjava. Descrivia una circumferència”. No li interessa tant el viatge com la possibilitat de fer-lo en un termini ajustat, i això gràcies als nous sistemes de transport escampats arreu del món per l’Imperi Britànic, colonial, o per una seva segregació: els Estats Units. Senyala Verne que Fogg: “Era de la raça d’anglesos que fan visitar pel criat els països que travessen”. Per a Phileas Fogg, la Terra ja no és tan vasta com ens pensàvem: “Això era abans...”, comenta displicent mentre que juga la seva quotidiana partida de whist. Minuts després es comprometrà a demostrar-ho. No és un viatge altruista. És el viatge d’un maniàtic amb un no avaluat grau d’una síndrome d’espectre autista. La precisió cronomètrica i l’ordre invariable amb que desenvolupa tots i cadascun dels aspectes la seva vida ens permet intuir-ho.

Poques coses sabem de Fogg. Dades concretes del seu domicili. Alguns trets del seu caràcter: impassible, hermètic, invulnerable, indiferent, excèntric. És molt ric. Ha estat mariner (cosa que es diu anecdòticament al final de l’aventura). La resta del personatge és descrit, diguem-ne, en negatiu: “potser no era londinenc. Mai no se l’havia vist a la borsa, ni a la banca, ni a cap dels despatxos de la City... No figurava en cap consell d’administració... no era industrial, ni home de negocis, ni comerciant, ni agricultor... no pertanyia a cap de les nombroses societats que pul·lulen a la capital d’Anglaterra...”, etcètera, etcètera. De Jean Passepartout, en canvi, ho sabem gairebé tot. Francès, cantant ambulant, artista eqüestre en un circ, funàmbul, professor de gimnàstica i sergent de bombers.

Gràcies a les peripècies del viatge, sabrem que Fogg té bon cor “a vegades, quan té temps”, i que no tem perdre la seva fortuna si cal salvar Passepartout dels sioux o la princesa índia Aouda. Ja no explicarem res pus. Així que no parlarem del detectiu Fix i la seva missió. Ni de si Fogg guanya o no les messions. Ni de tantes coses de la narració que ressenyam. Cal acabar.

No som experts en Jules Verne ni en la interpretació crítica o simbòlica de la seva obra. Som lectors de Jules Verne. I rellegir ara La volta al món en 80 dies, quan fa 150 anys de l’inici de la seva publicació (del 6 de novembre al 22 de desembre de 1872), ha estat un plaer.

Un apunt més. L’exactíssim i matemàtic Phileas Fogg comet errors. Com Paganel i alguns altres savis personatges vernians protagonistes de, per exemple, De la Terre à la Lune (1865) o Sans dessus dessous (1889), traduïda al castellà com Sin arriba ni abajo. Per cert que la primera traducció al català de La volta al món en 80 dies es va publicar, si no anam errats, l’any 1926 per Mentora, filial de Juventud. La versió fou de Clovis Eimeric, en realitat Lluís Almerich i Sellarès (1882-1952). La que tenim disponible a hores d’ara és la de Jesús Moncada (1941-2005) de 2005, en l’edició d’Estrella Polar (Grup 62) de 2010. Un luxe.