En aquesta edició comptem amb una nota del traductor que esdevé del tot imprescindible L’albúmina dels ous, ens diu que el que llegim, més que ciència-ficció, és «literatura d’anticipació», ja que situa l’acció el 1928, i l’obra està datada el 1924, tot i tenir problemes continus amb la censura, es va atrevir a escriure aquesta sàtira posant de manifest totes les deformacions del règim. Ens presenta el personatge del científic Pèrsikov, un home solitari que viu immers en el seu compromís, la preocupació científica l’aparta del món, pateix les circumstàncies polítiques que li toca viure intentant obviar-les, per exemple, quan veu reduït l’espai de casa seva, l’estat disposa de part del seu pis, ell és plenament conscient del que passa, però l’estudi és el centre de la seva vida.

El país pateix una plaga que mata les gallines; alhora ell ha creat un raig que potència un creixement extraordinari dels animals amb els quals experimenta; els dirigents s’assabenten, els periodistes escriuen ignorant uns mínims d’ètica, Pèrsikov ha d’assistir impotent, li requisen les cambres fosques per covar ous de gallina, el resultat és catastròfic, el que neixen són rèptils de proporcions extraordinàries, es devoren entre ells de manera terrible. El poble acaba de sucumbir a la fam. El resultat de la ciència utilitzada per ineptes.

Primer, ens presenten un poble laboriós que manté galliners com a mitjà de supervivència, arriba la plaga i l’administració pren protagonisme; el científic honrat no rep cap consideració, els seus descobriments són fets servir per ignorants malintencionats, el caos està garantit.

Una sàtira valenta, com ens diu el traductor, no és ciència ficció és «literatura d’anticipació». Una reflexió del tot necessària, situacions grotesques i fantàstiques que serveixen per denunciar les deformacions del poder.