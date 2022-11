De la conjunció d’oficis en torn al món del vi: pagesos, bodeguers, enòlegs, sommeliers, comunicadors es va formant un corpus d’acció i coneixement que cerca noves vies d’expressió. Un camp d’expansió creixent són els maridatges entre menjar i vi, en els que el vi no just ha de ser un acompanyant de les menjades sinó que ha de provocar sinèrgies que condueixin a un resultat que sigui més que la suma dels dos components.

Javier Campo es val de la seva experiència acumulada al llarg de molts anys per fer propostes encisadores. Durant molts d’anys ha estat sommelier a diversos restaurants i actualment es dedica amb gran entusiasme a la docència i a la divulgació dels seus coneixements. Com a reflexa de la seva personalitat el llibre és dinàmic, atractiu i motivador, escrit d’una manera planera i directa que incita al lector a practicar les seves propostes.

El llibre s’obri amb un pròleg de José Peñín, un aval de la seva qualitat. L’obra bàsicament es divideix en dues parts, els primers capítols són un recull de l’estat de l’art del maridatge de vins i altres begudes. I abans de les conclusions hi ha un extens capítol que recull les seves propostes concretes de maridar.

Els primers capítols es poden considerar de divulgació dels aspectes essencials de l’assemblatge. Comença amb una breu història de com s’ha anat desenvolupant l’art; el paper dels sentits al degustar menjars i begudes; la importància de la relació entre cuina i beuratge al participar a parts iguals per aconseguir resultats òptims. No tot és vi, afirma l’autor, hi ha altres begudes dignes de ser tingudes en compte i, immediatament, pensam en cervesa, destil·lats, escumosos que també tenen el seu un espai en el llibre. Fa recomanacions de metodologia: provar i provar fins a tenir èxit, però, a vegades, a pesar de l’èxit no és la millor opció, s’ha de seguir falsejant la hipòtesi.

Especial interès pel que té d’elaboració i aportació personal és el dedicat al que anomena exemples contrastats en el que parla de les seves experiències recollides durant vint anys d’ofici. Hi dedica quaranta pàgines del llibre. Comença comentant els productes purs, aquells que es consumeixen tal com s’adquireixen al mercat: cuixot, olives, anxoves, cogombres i de manera especial el formatge que més que un món és tot un univers. Bona manera d’iniciar-se en el tast al ser aliments dels que coneixem exactament la seva composició. Una prova útil per comprovar encert o fracàs. Entre els entrants: ensalades, arrossos, pastes, fruits de la mar s’obri un ventall de possibilitats enorme. I el mateix es pot afirmar de peixos i carns, molt més enllà del tòpic de vi blanc pel peix, vi negre per la carn. I als postres ja es pot imaginar que hi trobam una explosió d’imaginació si es volen afrontar sense el recurs fàcil dels vins dolços.

Aquest llibre és recomanable, no just pels seus continguts intrínsecs, sinó que és una vertadera aportació per ampliar la cultura del vi. Incita a la investigació en la cerca d’aliments, vins per aconseguir noves sensacions.