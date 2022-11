Els nins que poden perdre l’illa

El cel encapotat amenaça pluja, a l’horitzó. La Mare de Déu de la Salut, recorda la crònica d’El Llibre dels fets, va protegir la flota catalana a les costes de Pollença uns dies abans de desembarcar a Mallorca, a sa Caleta, el 10 de setembre de 1229. El monument commemoratiu de l’efemèride, de 1929 fet per l’escultor Tomàs Vila, queda tapat a la badia pel tetris eclèctic i amb poc gust dels edificis que avui en dibuixen el contorn; només alguns pins arrelats a la sorra se’n recorden dels anys que Santa Ponça encara no havia descobert el turisme de masses que n’ha destrossat la fisonomia per sempre més.

Indret altre hora de culte romàntic, avui gentrificat i sobretot trinxat. Des de l’arena, que besa amb suavitat una mar en calma on els pocs raigs de sol que trenquen els núvols de tardor hi pinten tons platejats, s’endevinen esvorancs a la muntanya i grues que tossudament encara porten amunt i avall blocs de formigó. S’entreveuen aquelles gandules encara en ús al cim d’un edifici d’apartaments de luxe que toca a la platja, d’aquells farcits de vidre perquè no sigui dit que qui els gaudeix no està connectat amb la immensitat del Mediterrani, tot i la garullada de gent que davall corre pel carrer. Un McDonalds que senyala que res escapa de l’americamització i la vida líquida: és l’antítesi de l’slow food mallorquí, de taula grossa i cuina a foc lent; els ànecs i les gavines fan un festí de les deixalles encara recents de turistes desmenjats, suats i torrats. Olor de fregits, que no dels frits que deuen ser una exquisidesa gairebé impossible de trobar en un passeig marítim que veu passar a visitants anglesos, alemanys i tota la colla de peninsulars que venen a buscar una llarga temporada de sol i platja, des de Setmana Santa fins a Tots Sants, camps de golf on esbargir-se o avingudes artificials de doble carril on fer fumejar els seus cotxes de luxe, com les que hi ha entre Santa Ponça i Port Adriano.

Els més grans recorden aquella Santa Ponça dels anys cinquanta o seixanta que començava a treure el cap entre les destinacions turístiques de qualitat: la seva platja, malgrat verge en molts trams, ja destacava pel seu equipament i era freqüentada per mallorquins de classe mitja-alta i els primers turistes amb doblers a les butxaques. En Joaquín i els seus germans, per exemple, de tant en tant feien el salt a l’habitual platja de Can Pastilla i s’hi arribaven aprofitant les visites que l’afrancesada tia Margot organitzava al terreny que li havia deixat en propietat el seu marit, un alemany de nom Hans, que havia tingut visió per invertir en un entorn encara natural però prometedor. Més de mig segle després, el net del Joaquín, en Lluc, fa xip-xap a l’aigua, que amb prou feines cobreix fins a la cintura als seus pares ja ben entrats dins de la mar. Però, queda ben poc d’aquella població que s’anava transformant, semblava, al ritme que necessitava la Mallorca del desarrollismo franquista per créixer econòmicament.

Els nins d’avui poden perdre l’illa, ja que el concepte “sostenible” és un argument buit –“un marc conceptual” que s’aplica a tot allò que es vol identificar com a “bo i de qualitat”, escriu Mateu Picornell al Diario de Mallorca– a mans dels polítics que, malgrat la certesa que la gallina dels ous d’or s’ha fet massa grossa i no cap al corral (ni a l’aeroport de Son Sant Joan ni al port de Palma), han de fer equilibris per a poder-se entendre amb els totpoderosos hotelers, els avars constructors, el gremi tribal del taxi o els estressats tour-operadors: això és, la munió de sectors que han fet de la seva dependència al turisme una manera de viure. Els nins d’avui poden perdre l’illa perquè molts mai més podran recomprar aquells habitatges que, altra hora, els seus avantpassats es van vendre per fer doblers i ara estan en mans de no residents que poden fer vida a l’illa sense cap arrelament, però gaudint de les vistes que despertaven i encisaven diàriament els nostres avis.

D’allò material a allò immaterial, cultural. Els nins d’avui poden perdre l’illa perquè en els restaurants pseudo-italians i asiàtics de Santa Ponça, com als de molts altres indrets de sa Roqueta, no fa falta entendre el català per treballar; i això és extrapolable a altres comerços i serveis. Els comensals s’eixuguen amb torcaboques, sadolls de pa amb el seu companatge, mentre els operaris d’obra vesteixen amb mariol·lo i fan feina al montpeller: són els mots d’un català mallorquí que comunament es parlava quan en Joaquín i els seus germans es banyaven a les platges de Calvià i que van desapareixent, alguns fruit d’una necessària normalització lingüística post-franquista, però molts d’altres també pel desús de les actuals noves generacions. Ja només es troben a les converses dels avis asseguts a horabaixa prop del port i als llibres, com el de Pere Juli Serra Pujol Els mots en desús del català de Balears. Paraules que es perden, que queden amagades en el record, que són oblidades per molts com aquell monument homenatge del desembarcament de 1229 que mai va ser inaugurat perquè una tempesta, com la que va afrontar el rei En Jaume a Pollença, va fer avortar els plans del dictador Primo de Rivera i l’infant Jaime de Borbó que volien simular un nou desembarcament passats set segles.