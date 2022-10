Un cop cada parell d’anys, s’ha d’anar a la zona de La Fagedea den Jordà, a Catalunya. Si bé és cert que les imatges d’aquells paratges ombrívols, no s’obliden i es perpetuen en la memòria, hom hi ha de retornar per omplir el seu gavatx emocional d’energia floral. Les fulles caigudes, les que encara queden als arbres (siguin verdes, grogues o marronenques) captiven l’esperit de qualsevol persona amb un mínim de sensibilitat i amor per la natura. Camina caminaràs... Rutes circulars, altres d’anar i tornar, pujades a la part volcànica, retorn al pla, fins i tot la visita a la fàbrica de iogurts que a més de bon producte fa una tasca social inigualable, tot és extraordinari. La Fageda, punt de referència i més en la tardor.

Bolets

I si parlam de la tardor ens hem de referir als bolets. Anar a cercar bolets amb amics té, a més de la troballa i del caminar durant hores per la muntanya, el valor afegit de la companyia. Una cosa és anar-hi sol i una altra és anar-hi amb grup. Per a mi aquesta segona opció és la que paga la pena. Trobes bolets? perfecte. Si no, et queda el fet social que també és sempre recomanable.