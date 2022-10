Un mite mallorquí

Han caigut a les meves mans dues publicacions signades per Manuela Alcover i Lladó, autora de textos sobre magues, druides i sibil·les (molt recomanable el seu escrit sobre el tema que publicà la revista de l’Institut d’estudis Baleàrics en els seu doble número 58-59), així com a gran coneixedora del mite de Nuredduna, que Costa i Llobera reflectí a La deixa del geni grec. Un d’aquests volums és un opuscle titulat Medea y Nuredduna, publicat com a separata del tom “Relaciones inèdites entre España y Grecia”, unes jornades fetes a Atenes el 1986. En aquest opuscle, Alcover escriu: “En cierta manera los poetes fueron los hacedores de mitos. En gran parte el mundo de los héroes y de los dioses fue creado por Hesíodo y por Homero”.

La deixa

L’altre llibre que vull esmentar el va publicar l’editorial Lleonard Muntaner fa set anys i porta per títol Nuredduna, el gran mite de Mallorca i és un estudi sobre el gran poema La deixa del geni grec i més en concret sobre la protagonista, Nuredduna, que tal com diu l’autora fou “concebuda com a arquetipus, al·legoria i símbol de Mallorca, segons han reconegut tots els seus investigadors i estudiosos”. Per l’autora, Costa i Llobera anà a unes fonts signades per Leconte de Liesle, Homer, la Bíblia i altres. Un llibre del tot vigent i més enguany quan recordam efemèrides rodones de l’autor i l’obra.