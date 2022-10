Destí de dona | Una relectura de l’obra de Liudmila Ulítskaya, Sóniechka

Els editors ens diuen a la coberta: «...una narración sutil e inteligente sobre el destino de una mujer corriente, a través del cual leemos la historia de Rusia del siglo pasado: el régimen soviético y su desmoronamiento.»

Sóniechka és una noia que, des de molt petita, troba plenitud i profunda felicitat en la lectura, ens la presenten com algú molt poc atractiu, és com si visqués al marge del seu cos, la prioritat de llegir, la convivència amb els personatges i la relació entranyable amb els autors, la porten a viure, tot el temps que pot, fora del present:

...»Atesoraba un talento excepcional, tal vez una suerte de genialidad para la lectura.» pàg. 8

Treballa a una biblioteca, un dia es presenta un home culte, que ha viatjat per Europa, que ha conegut l’èxit com a pintor i també la reclusió en un camp de treball, un home envellit i fràgil, més gran que ella; quan la veu per segona vegada li proposa que es casin, ella accepta i comença una nova etapa, s’entrega a les obligacions de la vida domèstica, aviat neix Tania, la filla que l’omple de felicitat; els temps canvien a favor d’ell, el seu art tornarà a ser reconegut i com a colofó troba una dona molt jove que serà la darrera model i amant. Aquesta dona jove i guapa, Yasia, és la nena que Sóniechka va acollir, que va tractar i estimar com a una filla. Respecte a la filla, es trenca la comunicació amb la mare, és una noia que viu una adolescència que la mare no entén, lluny dels llibres i la cultura. La filla i la noia que va acollir, troben el seu camí per dreceres molt diferents; a Sonia la salven els llibres, quan la filla és lluny i el marit viu amb Yasia, ella ha de passar el primer vespre sola a la casa que l’acollirà per sempre, tria a l’atzar, d’un paquet de llibres que feia anys que no es mirava, Schiller l’acompanyarà fins a l’alba:

...»abandonándose deliberadamente al trance literario en el que había transcurrido su juventud.» pàg. 103

Yasia, viurà a París feliçment casada, Tania, gràcies als seus coneixements de llengües, treballarà en diferents països en qualitat d’intèrpret, el marit mor sobtadament, la posteritat reconeixerà justament la seva obra i Sóniechka anirà envellit, convivint amb els records, dialogant incansablement amb els autors, que han tornat a ser els amics incondicionals.

Una relectura que no podem deixar de tenir present, una recomanació segura.

Liudmila Ulítskaya, Premi Formentor 2022.