«Best seller internacional» diu la promoció de Cendra. Història d’una nena i del seu monstre, de Jonathan Auxier, que edita Blackie Books. La traducció al català, que llegim, és de Jordi Martín Lloret. Sovint, un anunci d’aquesta mena ens fa arrufar el nàs. Comercialitat no sempre és, en literatura, sinònim de qualitat o d’interés. No és el cas: el llibre ens ha agradat i ens ha recordat la història de violència social que conté, per sort ja d’un altre temps. La promoció també ens diu que Cendra s’ubica entre Charles Dickens i Un monstre em va a veure. Cert. Sense oblidar l’alè de tradicions i de literatura sobre un dels més potents mites de l’esperit humà, del seu costat més fosc i alhora més diví: parlam de Frankenstein o del golem. De tot això escriu Auxier.

Cendra és un bon relat, doncs. Ple de referències culturals i literàries. Per exemple: les dues parts en què es divideix corresponen a Cançons d’innocència i Cançons d’experiència del tan clar com hermètic William Blake. La protagonista, Nan, viu intensament el que les cançons de Blake proposen, arriba a saber-ho. En la pobresa i oculta, cada dia és un dur vers per a ella, una nina que escura xemeneies en un Londres tan victorià com dickensià, en condicions avui intolerables. L’autor es preocupa, i és d’agrair, d’explicar-nos en nota i apunts històrics inclosos al final del volum, com ha alçat la bastida de l’aventura de na Nan. Ha pouat en històries de la pobresa infantil, en lectures de la vida londinenca victoriana, en tradicions com la del flautista de Hamelin i en relats moderns com Mary Poppins. I en altres fonts: Goethe, Conan Doyle, o Dickens, és clar. Referències. Adverteix: «La pobresa, el treball infantil i l’antisemitisme encara existeixen, per més que preferim ignorar-los».

A Cendra s’hi exposa amb sentiment la relació entre na Nan i el seu... monstre? Un ser que viu mentre que la protegeix. Els nins de Cendra fan una feina dura, són maltractats, passen fam, són venuts de vegades per pares i mares desesperats. La senyoreta Bloom, una mestra compassiva, ajudarà. Però, és la voluntat de Nan la que fa anar i venir la resta d’actors. I el misteriós Escura-xemeneies que li ha mostrat com des dels teulats es pot mirar el món amb un altres ulls. Intensament.