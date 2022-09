Entre amics

El final de l’estiu, fa no fa, sol coincidir amb el final de la recollita del raïm. I a Binissalem ho celebren amb una nit de festa, la coneguda com a Festa dels fideus de vermar. Aquest vespre, que sempre és en divendres, totes les cases del poble paren taula al carrer, convertint-lo en un espectacle de menjar i bulla. No hi ha passeig, plaça o indret que no tengui estovalles i escudelles de test. Naturalment molts són els convidats de fora poble que aquest dia acompanyen els binissalemers. És el cas de la família de Bibiloni, un dels millors i més complets músics que ha donat Mallorca en els darrers seixanta anys. Ell, la seva dona Catalina Pons, les seves filles Caterina i Assumpció (en Tomeu era a Madrid cantant el paper de Comissari a l’òpera Orphée de Philip Glass), així com els seus nets, convidaren, divendres passat, un grapat d’amics, per tenir amb ells una conversa agradable i menjar exquisit. Tot, sense excepció, de primera qualitat: coques salades amb nous, cocarrois de verdura, formatges variats, sobrassada, botifarró i els fideus, molt saborosos i coents, com ha de ser, per tal que el vi de l’indret passi millor; i per acabar, dolços variats: cremadillos i ensaïmada. Enllà ens retrobàrem amb Francesc Crespí, la seva dona, na Catalina Font, en Fernando Marina i en Llorenç Gelabert, només per esmentar els qui ens vàrem seure més a prop. Va ser un vespre molt agradable, festós i difícilment repetible a un any vista, ja que la festa del vermar haurà d’esperar l’any que ve. Molts anys!