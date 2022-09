L’alimentació humana, una història complexa

L’alimentació sempre ha estat una necessitat, però és un concepte que ha anat canviant al llarg de la història, d’una estricta necessitat satisfeta amb les escasses possibilitats que oferia el medi en diversos moments històrics a la situació actual en que es tracta d’un luxe degut al fàcil accès, de poc a massa, afirma l’autor degut a l’abundància, diversitat, transformació i fàcil accés als aliments. Naturalment, referit al món desenvolupat, que amb poques, però importants excepcions té assegurat la provisió dels aliments. Però, no hem d’oblidar que de totes les morts diàries que es produeixen en el món cada dia, un 16% està relacionat amb la fam o en problemes derivats d’una alimentació deficitària. Un problema a resoldre.

L’autor del llibre és Josep A. Tur Marí (Palma, 1957), farmacèutic de formació, llicenciat i doctor i catedràtic de fisiologia de la UIB. Ha dut una activitat intensa com a investigador i professor que es manifesta per l’enorme quantitat d’articles científics publicats en revistes de prestigi i responsable de projectes europeus de recerca. Destaca com a redactor de la Declaració de la Dieta Mediterrània com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Director de diversos ens relacionats amb la alimentació.

El llibre està organitzat per períodes històrics: des de l’època talaiòtica al moment actual, sobre el que es fan conjectures sobre l’alimentació del futur. Cada capítol s’obri amb una sèrie de consideracions sobre el moment històric pet situar l’alimentació en el seu context. S’ha de destacar l’enorme quantitat i qualitat de les fotografies que acompanyen al text, de diversos fotògrafs que donen un valor afegit al llibre. El llibre és de divulgació, intenta acostar al lector a uns coneixements històrics sobre l’alimentació que estan basats en l’abundant bibliografia que ha hagut de consultar Josep Tur per transportar al text una informació tan completa. La relació bibliogràfica de les obres consultades és una mancança que té el llibre perquè no s’adjunten. Seria interessant tenir-la perquè el llibre incita a l’interès pel tema i a llegir altres llibres que puguin tractar sobre el tema. De tota manera és una qüestió solventable en les pròximes edicions que pugui tenir, que segur les tendrà perquè l’interès del tema és molt gran. El llibre està escrit d’una manera molt dinàmica, fàcil de llegir, agradable de seguir. Es nota l’experiència del professor Tur acostumat a fer-se entendre pels seus alumnes i ara ho aplica al lector d’aquest text.

A la introducció del llibre l’autor marca les línies que ha hagut de seguir la nutrició al llarg de la història i queda reflectida en cada capítol del llibre. S’han hagut d’escollir els aliments: dietètica; que ens facilitin els nutrients necessaris: nutrició; la transformació i manipulació dels aliments: cuina; la incorporació al nostre cos: digestió; l’adaptació necessària a l’ambient per escollir els productes útils: ecologia; la transformació del territori: agricultura, pesca i caça. Tots aquests conceptes s’han anat desenvolupant a mesura que diverses poblacions i cultures anaven ocupant les illes. Un procés complexa basat en la prova-error per formar, finalment, el corpus històric dels aliments. I encara es pot afegir un nou concepte que aflora durant tot el llibre: l’alimentació com a símbol. Símbol de poder, de riquesa, religió o cultura que moltes vegades és present.

La informació que se’ns va oferint al llarg de llibre és cada vegada més abundant a mesura que va passant el temps i s’acosta al moment actual. L’alimentació ha seguit el procés creixent de civilització i cultura que durant els segles han anat conformant la nostra alimentació que ha desembocat en el moment actual en el que definim com a dieta mediterrània. Se suposa que a base de moltes proves d’assaig, encerts i errors lligats a la qualitat de l’aliment i a la seva relació amb la salut ens hem trobat en una terra que per les seves condicions de clima i terra ens oferia uns aliments que són els més adequats per aconseguir una bona nutrició.

Hi ha moments crucials en la història de l’alimentació i es quan s’estableixen contactes amb noves civilitzacions allunyades geogràficament ens introdueixen nous ingredients, nous aliments o noves maneres de cuinar. Les caravanes que ens connectaven amb l’orient han estat una font d’innovació important en èpoques passades. Per suposat que el descobriment d’Amèrica va suposar un bot espectacular per la introducció de nous aliments: la tomàtiga, la patata o el cacau són exemples suficients per fer-se una idea d’aquestes entrades. Per suposat que no varen ser fetes just en un sentit, sinó que des d’Europa també hi va haver exportació de productes. Sobre Amèrica, Tur fa una interessant relació d’aliments que han anat d’un lloc a l’altre i arriba a la conclusió que d’Europa hem exportat més que no importat.

Tot el llibre està impregnat d’una idea d’evolució cultural. La nostra cuina actual és el resultat d’una acumulació d’experiències que han desembogat en la utilització d’una nova font d’alimentació o un refús. Un eixamplament constant de la diversitat alimentària que en el moment actual ja pareix pur barroquisme.

El llibre conclou amb dos capítols dedicats al moment actual de l’alimentació en el que Josep Tur passa del paper d’historiador al d’especialista en nutrició. En el penúltim ens parla de com és l’alimentació actual. De les seves avantatges i sobretot de les coses en que falla per un excés d’ingesta i, especialment, per la mala elecció dels aliments. Consells d’un nutricionista. El darrer capítol el dedica a l’alimentació en del futur en que a les facilitats actuals per aconseguir aliments molt diversificats i de qualsevol part del món s’hi afegiran els aliments funcionals, els aliments transgènics i la nutrició de precisió basada en la constitució de genètica de cada persona.