Han partit

Ens ha deixat la gran Irene Papas. Actriu, cantant, activista, ella amb la seva imatge, la seva veu i el seu saber estar sobre un escenari o davant una càmera ens va fer viure moments inoblidables; dos dels quals els trobam a Zorba el grec de Yorgos Yavella i a Z, de Costa Gavras.

Jazz

Tenia 87 anys i va a morir el passat 12 de setembre a Chicago. Ens referim al pianista de jazz, Ramsey Lewis, que va acompañar molts dels grans i que va ajudar a establir ponts entre diferents estils musicals. En el seu prestatge de guardons hi trobam tres premis Grammy, una quarta nominació i un Doctorat honoris causa per la jesuítica Universitat de Chicago. I entre els seus èxits, els més sonats foren The In Crowd, Sun Goddess i Wade in the water. Va crear la Ramsey Lewis Foundation, va promoure un programa per introduir el jazz entre persones amb poques possibilitats i formà part del consell d’administració de la Merit School of Music i de la Chicago High School for the Arts. La seva darrera aportació al disc va tenir lloc fa dos anys quan enregistrà Manhã de Carnaval, la mítica cançó de la pel·lícula Orfeo negro.