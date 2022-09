El jardí trist,/ la pluja freda, pesa sobre les flors.

L’estiu tremola/ Dolçament cap el seu final

Versos de Herman Hesse. I ho escriu amb metàfora poètica i inspirada: l’estiu comença a tremolar perquè veu el seu final.

Aquest poema, September, va servir perquè un altre artista en fes una recreació en forma de melodia. Ens referim a Richard Strauss, que l’em,prà per una de les seves Quatre darreres cançons, que ell mai no va sentir en directe, ja que va morir abans del seu estrena. Quatre obres mestres per a soprano i orquestra (tot i que n’existeix una versió per a veu i piano), a partir de tres textos de l’esmentat Hesse i un de Joseph von Eichendorff. Com a curiositat esmentar que una d’aquestes cançons Bein Schlafengehen fou emprada per Peter Weir com a part de la banda sonora de The year of living dangerously i amb Mel Gibson, Sigourney Weaver i Linda Hunt, aquesta amb Òscar, com a protagonistes. La soprano que canta en el film és Kiri Te Kanawa.

Aquestes quatre darreres cançons, Vier Letzte lieder en alemany, formen un dels corpus musicals més inspirats del segle XX, i foren estrenades pòstumament a Londres per la gran Kirsten Flagstad amb l’Orquestra Pjilharmonia dirigida pel no menys gran Wilhelm Furtwängler.

Pel que fa als enregistraments, són meravellosos, entre d’altres, l’històricd’Elisabeth Schwarkopf, el més moderns de Renée Fleming, el de Cheryl Studer, el de Montserrat Caballé i el de Gundula Janowitz.

Llargament, entre les roses

S’atura encara, desitja el repòs.

Lentament tanca

Els seus ulls ja cansats.