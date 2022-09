La dialèctica de l’amo i l’esclau i el col·lapse turístic

La filosofia no pot morir mai, entre altres coses, perquè les seves teories i els seus conceptes sempre són susceptibles de ser reinterpretats amb el pas del temps i perquè ens ajuden a donar llum a l’indesxifrable present en el qual vivim.

Un dels passatges més famosos de la fenomenologia de l’esperit, l’opera magna de Hegel, de 1807, és la dialèctica de l’amo i l’esclau. En ella, Hegel estableix el comportament de la consciència en un àmbit social. Per l’autor alemany, quan la consciència es troba tota sola viu en un estat de contínua insatisfacció, ja que l’únic que té al seu abast són objectes, que anomena i esgota sense que ningú li faci la contrària. En aquest estat d’isolació determina el que és bo, dolent, just, i també el que és una pedra, un arbre...

Per Hegel, el problema arriba quan compareix una altra consciència, que té la capacitat de qüestionar les veritats que han estat establertes, la qual cosa genera un conflicte, ja que ambdues consciències volen determinar què és el món. Però per Hegel, l’encontre entre dues consciències també obri la possibilitat de sortir de la insatisfacció, car una consciència té la capacitat de reconèixer l’altre, a diferència dels objectes, que no ens retornen la mirada i, per tant, no ens poden reconèixer. En el conflicte entre consciències una acaba sotmetent a l’altre i esdevenen així «amo» i «esclau».

Segons Hegel, amb el temps, l’esclau acaba albirant la llibertat en la mateixa tasca de crear productes humans a partir d’objectes, car l’amo com a tal està alliberat d’aquesta tasca. És en aquest punt en el qual l’esclau, donant forma al seu món propi mitjançant la producció d’objectes, de manera independent a l’amo, deixa de sentir-se alienat per aquest, la qual cosa representarà en la dialèctica hegeliana el punt de partida del canvi social.

La dialèctica de l’amo i l’esclau ens pot servir per il·lustrar l’evolució del turisme a Mallorca. La cultura mallorquina (si la conceben com a consciència col·lectiva) abans de l’arribada del turisme, també vivia isolada. Un aïllament que li permetia nomenar les coses i establir-ne els usos adequats sense que els objectes ni els llocs oposessin resistència. L’arribada del turisme primigeni, previ a la balearització, suposa l’adveniment d’una nova consciència gràcies a la qual tenim la possibilitat que algú reconegui la nostra visió del món, el nostre menjar, les nostres eines, costums, llocs, la nostra cultura en definitiva.

És ben vera que en aquests primers anys els turistes (com a consciència divergent) venien a Mallorca i reconeixien la particularitat i singularitat de la cultura mallorquina, se sotmetien, d’alguna manera a la visió de l’illa que els era presentada, i mostraven un interès per conèixer-la en tant que visitants. En aquest punt la consciència mallorquina se sentia reconeguda i, seguint amb l’analogia, representava el paper d’»amo» de la dialèctica hegeliana.

Però amb l’arribada de la balearització i del turisme de masses, la consciència del turista albira la seva independència. S’adona que pot consumir els llocs i els espais segons la seva pròpia voluntat. El turista deixa així de sentir-se lligat a la visió que de Mallorca li ofereixen els mallorquins, i perd interès per la seva gent i la seva cultura. Amb el temps l’illa es convertirà en un lloc de pur consum turístic. Una lògica que ens ha portat a les portes del col·lapse i que ha propiciat que els mallorquins hagin deixat de sentir-se reconeguts pels turistes i fins i tot per si mateixos. Val a dir que al final del procés en la dialèctica hegeliana és la insatisfacció mútua tant de l’amo com de l’esclau.