El retorn | De l’estiueig a la revolució

S’acaben les vacances i tornam a la rutina. La tornada però es pot entendre com una derrota, tornes allà on eres, o com una oportunitat per començar de bell nou. Per la crònica d’aquest viatge, agafarem un grapat de llibres.

L’estiu que acaba, especialment feixuc, ha posat en evidència l’estultícia humana i estúpidament s’ha celebrat que “el turisme torna com abans”, s’han seguit justificant les aberracions que fem amb el nostre entorn natural amb sentències de tipus: “sempre s’ha fet així”, “no és la primera vegada que fa una o dues setmanes de molta calor” i s’han llençat coets enlaire celebrant una remuntada econòmica que té un futur més curt que les mànigues d’un guardapits. Idò, durant aquesta canícula, envoltada d’olor d’aftersun, cotxes i renou de xancletes, m’ha vengut al cap l’obra de Màxim Gorki: Els estiuejants. Gorki va escriure aquesta peça teatral a principis del segle XX, una crítica a la classe burgesa decadent que encara gaudia de la bombolla de les vacances, un tipus d’estructura social insostenible que va desembocar en la revolució russa de 1919. Aquests estiuejants els he vist encara aquest estiu, amb els privilegis dels viatges, la barca al club nàutic, sacsejant les joies a les terrasses de moda i aquest mirar els altres per damunt l’espatlla, sentint-se superiors als obrers, als immigrants. Els estiuejant som també nosaltres, que tenim vacances, casa, cotxe, aire condicionat, menjar sobre la taula i ens queixam al voltant d’un “mojito” del preu del carburant, de la calor, però ens deixam dur per “il dolce far niente”. Gorki ens fa una crítica social a través de detalls íntims i personals dels personatges, que desgranen la seva existència entre la passivitat i la revolta, allò que es diu a crits i el que s’amaga, els subterfugis per no veure que el vaixell s’enfonsa.

La revolució que acabà amb aquells estiuejants fou una revolució proletària, tot i que amb els anys va anar desembocant en règims totalitaris. I vet aquí, cent anys després, tornam a la decadència social, però... hi cap encara una nova revolució? Pot ser una realitat i una solució aplicable el “New green deal”?

Anem als llibres.

A la trilogia de Yuval Noah Harari: Sapiens, Homo Deus i 21 lliçons per al segle XXI.

L’autor fa una evolució en el pensament i va des dels estiuejants, dels feliços beneficiats de la política capitalista neoliberal, fins a concloure, en el tercer llibre, que aquest sistema és ja caduc i inoperatiu al segle XXI. Es remunta a quan encara érem recol·lectors, allà pel paleolític, grups nòmades de menys de 150 persones amb una esperança de vida de 65 anys, amb la dieta que variava segons el lloc i l’estació on s’ubicaven en el moment. Però per alguna raó es varen posar a cultivar, tornaren sedentaris i allò que sempre hem estudiat com una passa endavant, una evolució cap a la civilització, es va traduir amb una reducció de l’esperança de vida que va baixar fins els 40 anys, amb deficiències alimentaries. Va aparèixer l’agricultura, la propietat privada i un llistat de conceptes que inventàrem, creences, poders establerts, jerarquització, que ens permeten creure que hi ha uns éssers superiors i d’altres inferiors i que la religió, la procedència, el sexe o la situació econòmica són barems per aquesta supremacia. Una de les teories que desenvolupa Harari és que el nostre genotip cerca quantitat per damunt de qualitat. Una raó que explicaria la despesa actual de recursos i que ens ha duit a la vorera del precipici. Però els estiuejants, lluny de posar-hi remei, són tot aquells que cerquen les solucions mirant enrere per conservar allò que tenien, tornar al segle XX per por a perdre. Una mostra de l’estultícia, aquest voler seguir congriant allò que ens ha duit a la decadència i a la destrucció. Cap on ha d’anar idò la revolució? Hem de permetre que uns privilegiats amb molts de recursos es converteixin realment amb una classe superior i els altres ballem al so de la seva música? Per a Harari la clau és desaprendre. Deixar enrere conductes i creences del passat que no fan més que incrementar els problemes actuals. Entendre que els recursos són finits, adaptar-nos als cicles del nostre planeta.

Recordem un clàssic, Walden, de Thoreau, i recuperem la voluntat de trobar l’essència. Connectem amb la meditació, però no la meditació entesa en el sentit occidental de placebo per aguantar l’estrès del dia a dia, per acceptar sense fer un estrall les exigències del sistema social actual, si no meditació en el sentit de buidar, deixar espai a nous camins. La vida, la mort, l’amor. Com el llibre de Jim Harrison: “Tornar a la terra”, que s’assembla al teixit de l’obra de Gorki en el sentit que parteix d’una visió des de punts de vista individuals per entendre tota una construcció social, però en aquest cas és un sentiment de pèrdua generacional de la identitat.

Encara bategam, però, i malgrat el mal hi ha esperança, com diu Maria Mercè Marçal:

“Vençudes? No, que encenen

l’albada els esgarips

del gall que crèiem escapçat: dolor

de l’hora que es desprèn i desaprèn

el camí clos en cercle del coàgul.”

Sortim del camí clos, obrim-nos sense por dreceres encara no transitats de retorn a la terra, a l’essència. Silenciem els estiuejants amb una “Simplicitat elegant” com el llibre de Satish Kumar, un cant a integrar les dimensions ecològica, social i espiritual i que fruiti dins nosaltres la petita gran revolució Bones lectures i bona tornada.