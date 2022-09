Passeig de ronda | Luismi

Luis Miguel Correa, Luismi, va venir a Mallorca per ajudar, com a professional que era, a reforçar l’antiga Orquestra Ciutat de Palma, ara fa gairebé trenta cinc anys. Havia començat estudis a Madrid, la seva ciutat, amb el seu pare, Enrique Correa, un referent com a violoncel·lista però i sobretot, com a pedagog. Després es mogué per diferents indrets europeus i americans amb el fi de convertir-se en el que fou: un músic complet, que formà part de diferents agrupacions simfòniques i de cambra. Perquè, això sí, Luismi és un gran professional de la música de cambra, aquest és un dels seus punts forts, ja que sap trobar el so adequat i, el que és molt important, sap adequar-se als dels altres músics, cosa clau quan es toca en petit format.

Jubilate Deo

Luis Miguel Correa s’ha jubilat. De l’antiga Orquestra palmesana passà a l’actual, la professional, sent solista de violoncel durant molts anys. Home inquiet, segur que seguirà amb els seus projectes, que sempre han estat molts. Correa té aquesta capacitat, que tenen pocs, de saber seduir i convèncer a l’hora de crear cicles de concerts i petites formacions instrumentals. Ell fou ànima de la Camerata Sa Nostra, per exemple i és encara ara, l’organitzador d’un festival a Astúries. No sap estar aturat. Luismi, amic, segueix amb el teu esperit inquiet, els amants de la música, melòmans i músics, t’ho agrairem. Ara bé, gaudeix també del que et dóna una jubilació més que merescuda.