Una història massa ben contada?

Volíem ignorar la crítica del Doctor Alcover al nostre llibre Història de la vida a Mallorca. Apunts de Geologia i Paleontologia en considerar que no ha entès ni ha volgut entendre mai la nostra feina, però li responem en defensa dels nostres lectors i de tots els investigadors i dinamitzadors culturals que la valoren i aprecien. Alcover és paleontòleg, i com ell mateix ens digué en declinar dirigir nostra Tesi, sap poc de geologia. Sols controla un 10% del llibre i així tot s’ha atrevit a fer- ne crònica. I en te dret i és la seva opinió. Algunes de ses puntualitzacions són encertades i agraïdes i d’altres ni són tals.

El més elegant seria, com han fet altres, fer-nos arribar suggeriments, i també errates tot a nivell particular. Però Alcover sap que l’opinió d’un reputat científic, pot fer dubtar al lector i fer-li pensar que es troba davant una obra improvisada i sense base científica; i no. S’equivoca. I qualsevol lector intel·ligent se n’adona sols en tenir el llibre en les mans. El llibre es fonamenta en una Tesi Doctoral, la nostra, dirigida pels millors geòlegs i naturalistes de Mallorca i examinada pels millors especialistes nacionals i europeus. Tot un luxe en xarxa. Són més de 1100 pàgines, lletra petita, on cataloguem i valorem el patrimoni Paleontològic de Mallorca amb vista a la seva gestió i conservació. Són més de cinc recorreguts sistemàtics als més 3600 Km2 de l’illa, quadrícula per quadrícula, i a més de 2000 publicacions.

El llibre n’és simplificació divulgativa i didàctica però igualment correcte i destinada a un lector no expert però, tanmateix, curiós i interessat. Per això està també ple d’anècdotes i contarelles, tot per gaudir amb calma. També per imaginar, somiar, sentir, pensar i reflexionar. I per riure. Pensin que estan davant una simplificació i alhora davant una feina valenta i avançada, no sempre fàcil d’explicar. Una història que, fins ara, ningú s’havia atrevit a contar per la dificultat que suposa i pel risc a què t’encalci tota tropa de voltors i de Myotragus mediocres que destrueixen en vers de construir i minen en vers d’ajudar. El llibre està destinat també a servir de manual a estudiants i a futurs investigadors, que llevin un poc de caspa a algunes de les nostres magnes institucions, i així ho expliquem igual. I és que si l’accés a la investigació i a la docència universitària fos més just i universal (com un MIR o una oposició Docent), alguns dels que en coven Càtedra per allà ben segur ja no hi serien.

Gràcia fa també, sobretot quan rere hi ha gent rigorosa, valenta i digna com els nostres bons tutors. “Res sense justificar”. “Noltros som gent honrada”. És pel tot plegat que creiem que Història de la vida a Mallorca és un bon llibre. No hauria de ser qui l’ha escrit que el recomanés, però com que aquesta no és ressenya sinó rèplica i l’autor és tan atrevit com el llibre, així queda i aquí queda.