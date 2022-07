De Nova York a Canyamel

Fa unes setmanes, al recer de les murades del Castell de Capdepera, es presentà la traducció al català que ha fet el gabellí Miquel Llull (Miquel Flaquer) de Poeta en Nueva York, de Federico Garcia Lorca.

Estranyament, un text en català que en origen era castellà. Que això ens resulti encara un fet inusual no fa si no manifestar que encara som lluny de tenir una llengua plenament normalitzada. Iniciatives d’aquesta mena no fan altra cosa que augmentar encara més el mèrit de la tasca del traductor i la valentia de l’editorial que el publica. Miquel Llull ha realitzat una tasca minuciosa i encomiable que només, i de manera puntual, havien fet abans Lluís Llach i Salvador Jafer. Com l’autor / traductor indica, el bessó de la idea i l’interès nasqueren d’un programa de ràdio on començà la lectura de diversos poemes de Lorca en català. La pandèmia i la persistència de l’autor feren la resta.

Per als Lorquians i per als qui no ho són, val la pena gaudir de la seva la lectura.

Sense deixar les terres del Llevant mallorquí, i presentat fa uns dies de la mà de la mateixa editorial, Miquel Flaquer Serrano tradueix una obra d’Alexander Gorkow, alemany de Düsseldorff,

Gorkow va ser visitant de les nostres terres en els anys setanta, on retornà després del canvi de segle. Aquesta vegada, però, es transforma en un viatge literari, de l’abans i de l’ara. Hotel Laguna, va ser publicat el 2017 en alemany, i amb els mateix títol arriba ara en català. L’autor ens apropa a l’entorn gabellí i a altres indrets de Mallorca amb un abans i un després, amb un el que va ser, el que podria haver estat i el que és ara el nostre paisatge i el que veu i pensa un estranger en contemplar-lo. La mirada de Gorkow ens aproxima al paisatge de Canyamel, descriu personatges, conta anècdotes (com per exemple la que va tenir amb un cert esportista manacorí i el seu iot), i descriu les vivències amb els treballadors i la seva mirada d’aquell indret des de l’hotel Laguna.

Ambdues obres són producte de la tasca que des Cap Vermell, que enguany compleix quaranta anys de treball i lluita per la conservació de l’activitat cultural i literària del municipi de Capdepera.