Bach, piano, Gould

1. Darrerament he tengut el privilegi de poder fer unes audicions musicals a Pollença, com a preludi del que serà el Festival de música, que comença ben aviat, en unes setmanes. A la tercera d’aquestes sessions, amb el company i col·laborador de Bellver, Joan Roca, vàrem exposar el concepte de Música Antiga i arribàrem a la conclusió que, aquesta expressió va més enllà del que les dues paraules indiquen. Fer Música Antiga no és només fer música de temps passats, és fer-la cercant l’esperit de l’època en la qual fou composada. D’aquesta manera, interpretar Bach en un piano, pot ser molt suggerent, emocionant i fins i tot ens pot agradar més, però no és fer Música Antiga.

Les Gouldberg

2. Hem esmentat Bach i el piano, un instrument que el mestre alemany no va entendre quan se li va proposar que en provés un. I quan es parla de Bach interpretat al piano ens surt a camí la figura curiosa de Glenn Gould. El pianista canadenc, del qual enguany recordarem els noranta anys del seu naixement i els quaranta de la seva mort, és figura obligada a l’hora d’escoltar les bachianes Variacions Goldberg, ja que a partir d’ell han esdevingut Variacions Gouldberg. Gould va enregistrar dues vegades aquesta magna obra, una el 1955 i la segona el 1981.