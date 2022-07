Tot ha canviat

1 Amb el títol Mallorca otro tiempo..., l’editorial mallorquina Dolmen ha publicat un volum molt interessant de fotos antigues de Mallorca, comenta des una per una, i que mostren com eren alguns racons de l’illa fa molts anys. Amb aquest volum el que podem fer és, primer un viatge en el temps i gaudir de la poesia del blanc i negre, però també podem sentir tristor de veure com han canviat els indrets, comparant-los amb com els veim avui. Llibre de recerca patrimonial però també libre per a la nostàlgia. Hem de dir que aquesta és una reedició, ja que en primera instància sortí fa cinc anys. Entremig, la mort d’un dels coautors, Josep Maria Martí Corbella, de mal nom Malleus, a qui va dedicada aquesta nova tirada.

Caravanes

2 I ja que parlam de com han canviat, amb els anys, els racons de l’illa, hi afegirem com han canviat també les maneres d’acostar-se a alguns d’aquests racons emblemàtics. Des de fa un temps les autocaravanes o les furgonetes tunejades per a ser emprades com a casa ambulant envaeixen llocs privilegiats de la costa mallorquina. Portocolom n’és un exemple clar. A la zona de s’Algar o al petit arenalet d’Es Babo, cada dia hi trobam aparcats elements motoritzats amb la brutor que la cosa suposa, ja que deixen el seu rastre ben a prop. No hauríem de pensar en crear espais especialment pensats per aquestes vivendes motoritzades?