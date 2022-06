Sobre llibres recents

Música

Na Francesca Adrover Tirado, l’enyorada Xisca, va deixar petjada a Felanitx, sempre a través de la música: com a professora, com a membre destacada de diferents agrupacions de música popular i com a compositora i adaptadora de balls i cançons nostres. Idò bé, diumenge que ve, dia 26, es presenta al pati del Conservatori felanitxer el llibre Francesca Adrover Tirado. Aportació a la música d’arrel tradicional de Mallorca i altres peces, un volum que ha escrit Maria Rosa Cons Teixidó. A l’acte intervindran l’esmentada autora, naturalment, però també Jaume Adrover Antúnez, ballador i músic i Joan Oliver Vicens, del conservatori de Felanitx. Acabades les paraules, un grup de músics que varen compartir escenari amb na Francesca interpretaran algunes peces musicals de l’artista, desapareguda ja fa la friolera de nou anys. L’editorial El Gall signa l’edició.

Viatges

Seguim amb un llibre relacionat amb Mallorca: El del periodista i viatger Xavier Moret, titulat Mallorca, obert tot l’any. En aquest volum, Moret intenta fugir dels tòpics i ens convida a passejar i veure amb uns altres ulls, no de turista, alguns indrets de l’illa. Ah! i amb la gastronomia com a element primordial. El bon mejar, sempre present, com ha de ser.