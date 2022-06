Agricultura

1 El Jethro Tull històric fou un personatge que va viure a l’Anglaterra del segles XVII i XVIII, i que va fer molt per perfeccionar la maquinària del camp, en concret a través de millorar una sembradora accionada per cavalls i que ben aviat va ser emprada per tota Europa.

Música

2 Però hi ha un altre Jethro Tull, el que dóna nom a un grup de rock, liderat per Ian Anderson, un flautista eclèctic, amant de Bach i que en la dècada dels setanta del segle passat (de quin si no?) va assolir grans èxits com Locomotive breath, Aqualung, Thick as a Brick, A song for Jeffrey i tants d’altres. Doncs bé, aquest Anderson, encara és en actiu i demostra per tot arreu, a través d’una gira mundial, que sap fer música als setanta quatre anys. Cosa que he pogut comprovar en directe, quan el passat diumenge vaig ser una de les dues mil persones que, als jardins del Palau de Pedralbes i dins del molt interessant Festival de música, poguérem veure’l i, el que és més importat, escoltar-lo en viu i en directe. No faltaren els temes de sempre i, naturalment, la seva visió del Bourré del mestre alemany. Jethro Tull és viu. I que sigui així per molts anys.