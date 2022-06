La darrera novel·la de Toni Rodríguez Pujol

En Toni Rodríguez, un bon amic català, periodista, escriptor i enamorat de Mallorca, em demanà si volia presentar la seva novel·la a Palma juntament amb en Gaspar Caballero. Vaig dir que sí tot d’una.

La férem dia 17 de maig a la llibreria Quars de Palma.

Aquesta novel·la és la darrera d’una trilogia iniciada el 2009 amb Quatre carpetes marrons i que continuà amb La cinquena carpeta el 2012.

El títol de la novel·la que presentàrem a Palma va ser publicada el 2020 durant la pandèmia i ja ens avança part de la temàtica: Aquella colla de fills del 68. La revolució dels universitaris a París el maig del 68, la unió amb la gran majoria de treballadors, els disturbis al carrer, la revolució sexual, la dissolució de l’Assemblea nacional per part del president De Gaulle... uns fets que canviaren la societat i el món laboral i que va deixar petjada en molts països de l’entorn europeu. La revolució francesa del maig del 68 va impactar la joventut del moment. En Toni Rodríguez tenia 22 anys.

El tema de la novel·la gira al voltant d’un fet que, per la seva professió, l’autor va viure intensament. Va ser un moviment social important: “la intifada del Besós” al municipi de l’àrea metropolitana de Barcelona, Sant Adrià de Besós, que va néixer per acollir la immigració del sud d’Espanya que hi va arribar per treballar al sector serveis. Els fets passen el 1990, quan es preparen les Olimpíades de BCN 92. Al solar de Las Palmeras s’hi volien construir pisos, però els veïns i veïnes feia anys que reclamaven que s’hi fessin equipaments per al barri. L’enfrontament va ser gros. Van ser quatre dies en què la policia intentà combatre la resistència dels veïns: “Equipament sí, habitatges no! També hi trobarem reflectida una mostra de la revolució sexual de les dones, que a casa nostra es produí durant els anys de la transició, i que va estretament lligada a l’anticoncepció. Les dones agafen el poder del seu propi cos -no encara el poder polític que tenen els homes- i treballen per trobar el seu propi llenguatge, explicar com veuen el món des de la perspectiva de gènere sense les interferències de les constants referències masculines.

La novel·la es fa interessant, pàgina rere pàgina, pel marc en què està situada i per la visió que dona del que són les reivindicacions populars i tot el que passa dins el grup que les duu endavant, tant pel que fa a les relacions personals que s’hi descriuen, com per les ideologies, utopies, renúncies, interessos personals i col·lectius que s’hi plasmen. S’hi narra també l’evolució de les persones amb el pas dels anys, què és el que realment sobreviu de tota la mobilització i quins són els diferents itineraris de vida que segueixen els personatges empesos pels fets, les circumstàncies ambientals i la coherència de la seva ideologia amb les decisions que prenen. L’acció succeeix entre Barcelona, Banyalbufar i el Llevant de Mallorca.

Els personatges, ben construïts, ens faran reflexionar sobre la coherència entre la ideologia i les accions que duen a terme, sobre allò que diuen els protagonistes i el que fan o el lloc que ocupen... Serà cert que el poder corromp? O trobarem la fórmula màgica –en algun d’aquests personatges- per mantenir la coherència ideològica inicial, amb la gestió del poder i les accions a realitzar? És interessant, també, el fet de veure com funcionen les dinàmiques internes de les persones que en algun moment han de gestionar els conflictes, han de fer avançar projectes i objectius i han de prendre decisions que afecten múltiples persones i comunitats senceres.

El lector manté l’interès perquè participa del paler que comporta descobrir uns fets a partir de la investigació que s’obri pas al llarg de la novel·la, una novel·la que pertany al gènere de la literatura periodística i que també parla de sentiments a través dels poemes de l’autor que trobam intercalats al llarg del text. Ja sabem els gèneres literaris estan en constant mutació i canvien les fronteres en el decurs del temps i dels fets que es produeixen a la societat.

Tot això amanit amb un estil narratiu planer, entenedor farcit d’humor i d’ironia, amb expressions mallorquines que en Toni quan les sent, a les seves múltiples estades a Mallorca, les recull amb tot l’amor i l’afecte i les reprodueix al seu llibre. I també hi trobarem una gran capacitat per a l’observació psicològica de la condició humana, l’anàlisi d’uns fets històrics i les diferents actituds vitals davant l’existència, la recerca de la coherència de la pròpia vida i les tensions que s’hi produeixen.

Us agradarà perquè l’autor té capacitat d’observació de la realitat, un pensament crític entrenat -com a bon periodista i comunicador que és-, per destriar el gra de la palla i també té una gran necessitat d’escriure i de contar històries. A tots ens agrada escoltar contes, relats, anècdotes... i com deia el cineasta Luís Buñuel: “El bon cine té a veure en saber contar bé una història” i com diu la productora audiovisual, ecofeminista i narradora Martha Zein: “Escriure és un dels actes de la vida”.

Bona lectura!