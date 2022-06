El confinament del passat 2020 va donar per molt, coses bones i altres no tant

Escric quan ja han passat més de dos anys d’aquell dia de març de 2020 quan el govern espanyol decretà un confinament seriós i estricte que a moltes persones va afectar de manera irreversible, a altres no tant i a unes poques els ajudà a fomentar la creativitat.

És el cas de Luis Balbuena Castellano, professor, matemàtic, divulgador, qui, durant aquella, com diu ell “turbulenta situació”, se li va ocórrer la idea de preparar unes activitats que podessin servir per tal que les persones “exercitassin les seves neurones de la mateixa forma que es podien exercitar el muscles”. Gimnàstica de la ment, en paral·lel a la del cos.

Per això, Balbuena va escriure unes pàgines, que ara es publiquen en forma de llibre per la Federació espanyola de professors de matemàtiques, en les quals, dia per dia, setmana rere setmana, explica curiositats científiques, que, en certa manera, repassen conceptes, fórmules, exercicis, problemes que tenen les matemàtiques com a fons, però no només la ciència dels nombres, també altres disciplines que li són familiars i d’altres de la vida quotidiana.

D’aquesta manera ens surten a camí els colors de les banderes rectangulars dels diferents països, els detalls que coronen aquells quioscs que sol haver-hi a algunes places i avingudes de les grans ciutats (Palma en tenia, però, com tantes altres coses, han desaparegut), les rosasses de les catedrals, les flors i les seves simetries, les pinyes dels pins i les pinyes tropicals, els temps, les botelles de refresc... I tantes altres coses que cada dia passen per davant nostre.

Però, qui és Luis Balbuena Castellano? És un professor de Las Palmas, i que ha exercit durant anys a diferents centres públics de Canàries. Ara bé, la seva tasca més importants per a nosaltres, ja que la docent la varen gaudir els seus alumnes, és la de divulgador científic.

Balbuena va promoure la fundació de la Societat Canària «Isaac Newton» de Professors de Matemátiques.

Per tota la seva tasca docent i divulgativa ha rebut quantitat de premis importants, ara bé, recentment hem sabut que La Societat Canària de Professors de Matemàtiques ha decidit agafar el seu nom i passarà a dir-se Societat Canària Luis Balbuena. Un reconeixement que el portarà a ser encara més conegut fora del seu àmbit.

Ah! El títol del llibre és Desde mi confinamiento. Ideas y recursos para aprender matemáticas.