Una de bona i una de dolenta

1. Ha tret nou llibre de poemes M.A.Lladó Ribas. El títol: Sota l’esqueix, la tanyada i l’ha editat Viena. Tot el volum, de seixanta cinc pàgines, és recomanable, com també ho és el pròleg que ha escrit Lluís Servera Sitjar. El llibre porta una dedicatòria: “A Lluís, alè blau”. I és que com moltes coses que ens passen desapercebudes, els alens també tenen color. I Miquel Àngel ho sap veure, sap trobar els cromatismes a les coses quotidianes com als arbres, als ocells, a l’estiu, al temps, a l’horabaixa, al records. Mirau sinó quin vers més ple de color: “Una sargantana negra, astuta, ha eixit/ del clivell que no fa tant fou capella,/ santuari de l’encís que el teu rostre destil·lava”. Deliciós, profund, màgic. Un llibre per assaborir, com la bona poseia.

La dolenta

2. Dissabte que ve, en dos dies, i en el Monestir de Santa Clara de Palma, l’Schola Gregoriana de Mallorca oferirà la seva darrera actuació pública, ja que ha decidit desfer-se, després de molts anys de fer bona feina per recuperar aquest tipus de música, el gregorià, que tanta tradició té a Mallorca. Sebastià Melià diu adeu a la direcció del cor a través d’aquesta participació a la missa que oferirà a les 18h de dissabte Mossèn Llorenç Sastre, el capellà que de forma habitual atén les necessitats de l’església regentada per les monges de clausura. No és una bona notícia. Que una formació coral es desfaci és trist. Esperem que la flama gregoriana continuï a l’illa en la qual té molts seguidors.