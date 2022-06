Maria de Lourdes Pereira, ens diu al seu magnífic pròleg: «L’autor traça una trama a les seves novel·les a partir dels episodis de la vida quotidiana que alimenta la premsa diària, i va arribar a confessar en un dels seus articles que el seu major desig seria consubstanciar en la seva obra Shakespeare i el Diario de Notícias.» pàg. 18.

Aprofundint de manera excepcional en les situacions i els personatges, la crítica a les convencions, la reflexió més profunda a partir de la quotidianitat.

És un gran privilegi tenir la possibilitat de tornar a l’autor de les grans novel·les que son fonamentals a la nostra experiència de lectors, La ciutat i les serres, Els Maia, El cosí Basilio... a partir de les narracions que tenim a les mans, José Matias, un home «atacat d’hiperespiritualisme, d’una inflamació violenta i pútrida de l’espiritualisme», acompanyem les seves despulles i ens assabentem de com la vida el va transformar en un solitari a qui acollien només les tavernes de mala mort; a CIVILITZACIÓ, la magnífica biblioteca de Jacinto ...»hi surava una olor dolcenca de literatura podrida...» ...»segur que en aquells vint mil volums no hi quedava una veritat viva!»;

AL MOLÍ coneixem una dona de rectitud i fermesa d’ànima admirables que esdevé un ésser sense voluntat, algú de «virginitat corprenedora d’ànima condormida»; també la caiguda a l’abisme de Macario a PECULIARITATS D’UNA NOIA ROSSA, l’home que «va entrar, a poc a poc, en la tradició antiga de la misèria, que té solemnitats fatals i establertes», totes les narracions d’aquest recull ens porten a confirmar la nostra admiració, Eça de Queirós ens ajuda a entendre el món, hi tornarem moltes vegades.

Des del primer moment, sentim la presència del traductor, l’erudit davant el qual manifestem la nostra admiració.

Un altre gran encert al catàleg de Quid Pro Quo, una recomanació sense reserves, un bon moment garantit.