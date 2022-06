1. Acaba de sortir al carrer un llibre que, de ben segur, donarà molt per comentar i escriure. Es tracta de Posseït i que signa Albert Roig a través de l’Altra editorial. Albert Roig fou el destinatari d’una carta que el 22 d’abril de 1988 li envià Blai Bonet, tot just després de la mort de sa mare. També Miquel Bauçà quedà orfe de molt jovenet. Idò aquests dos personatges i alguns més sobre els quals planeja l’ombra de la mort, familiar o pròpia, apareixen a aquest llibre que mereix ser llegit, no en diagonal sinó amb detall, agafant ploma i paper per anar anotant i també ordinador per consultar dades i dates. Segur que, a través de Bellver en seguirem parlant.

Cartes

2. Com bé llegim a El País de fa unes setmanes: “Un dels episodis més remarcables de Posseït és el retrat que Albert Roig fa de Miquel Bauçà a partir de la correspondència inèdita amb una noia, Núria Massip, amb qui no es va veure mai”. I en la mateixa pàgina del diari es reprodueixen alguns paràgrafs d’aquest capítol en el qual Roig conta la història d’aquestes missives que arribaren a mans de l’editor de Bauçà, Xavier Folch, a través de la dona en qüestió. La primera d’aquestes cartes porta la data de 10 d’abril de 1978.