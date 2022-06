Més finestrals sobre llibres

1. Blanca Llum Vidal té tota la seva obra amarada d’amor. Però ara d’una forma directa i llampant ens ofereix un conjunt de lletres amoroses que fan enamorera. La princesa sou Vós (Club Editor) és un llibre que respira festa i felicitat dins una prosa seductora que dedica una dona a un objecte de desig sense que el lector sàpiga ni qui és ni si és de bon de veres ni n’obtengui cap resposta. L’estil diferent de cada missiva que mira cap al passat té una mescladissa d’aires trobadorescs i vuitcentistes entravessats d’unes punxes punk que converteixen cada carta en un descobriment sense cap sublimació possible. “Perquè és així, amb una corda, que em lligaria a Vós per l’esquena. Per no poder caminar ni escapar-me de Vós sense caure per terra. Per sentir com el terra se’ns torna petit sota els peus.” L’amor és retratat per una dona a qui li manca un bull per un cantó i a qui li sobra saviesa per l’altre, que sap capgirar els papers de la contesa amorosa fins a límits insospitats i ens deixa en la per endevinar la figura de l’amat. Amor contaminat, contradictori, paradoxal i foll i que no descarrila del tot entre caminois de voluptuositat amb perfums eròtics i una gran solitud. Amor sense resposta, ai las! Hi ha ironia i humor que embolcalla el llegidor i el deixa estabornit. Marguerite Duras, Hanna Harendt, Marlene Dietrich són algunes de les dones que surten entre línies i la cançó “Lili Marlen” forma part de la banda sonora.

Miquel Bezares acaba de reunir els seus contes des de 1998 a 2009 (Susannes, Quan els avions cauen i Terminal B, tots descatalogats) en el llibre El col·leccionista (AdiA Edicions). Són trenta-sis relats en què podem trobar les preocupacions i els neguits que inquieten l’escriptor: el record, el patiment, el desig, l’oblit, la melancolia, la passió i també tot allò que fa referència al mateix procés creatiu. Aquesta darrera part crea relacions subtils entre l’autor i el lector que catalitzen a fons la lectura. Hi ha un estudi –M’imagín sempre tornant a Susanna. Desig al dol. El conte segons Miquel Bezares– de la curadora de l’edició, Llucia Serra, que dona llum sobre les intencions del recull: “La presentació conjunta de tots aquests relats en un sol volum respon a la voluntat de proposar-ne una lectura unitària que permeti als lectors teixir relacions i connexions entre les diferents històries proposades. El títol suggereix una certa idea de compleció, de conjunt ordenat i amb sentit. El caràcter metaficcional del relat difumina les fronteres de significació, convida a pensar en l’escriptor com a col·leccionista de situacions, d’emocions, d’arguments, també com a col·leccionista i compilador de la mateixa obra, que agrupa els relats amb característiques comunes, que fa una taxonomia de la vida i de la literatura.” Quan el lector es passeja a través d’aquest bosc de relats pot entendre que el món de cada dia, descrit amb una escriptura serena i ben acordada, es transfigura amb la presència d’una lírica íntima que penetra en la lletra de l’autor i li dona resplendors, irisacions i efectes d’una màgia verbal que llampegueja quan ningú no ho espera. La mirada fotogràfica bezariana convertida en instantània literària és el catalitzador dels efectes més enlluernadors.

El bosc de la nit (LaBreu Edicions), de Djuna Barnes, és una de les novel·les més monumentals del segle XX, a l’alçada de l’Ulisses de Joyce, escrita per una dona avançada al seu temps. Novaiorquesa que destacà en el món del periodisme i a 29 anys partí cap a París per fer entrevistes als membres de la “generació perduda”. Va quedar més de vint anys a la ciutat de la llum, que en aquella època era el centre de la creactivitat mundial. Va entrevistar nombroses figures de l’escena cultural artística i literària de l’època i va escriure al New Yorker i al Vanity Fair. El bosc de la nit (1936) és fet d’una llengua que no transporta informacions i arguments sinó significacions. No hi pots surfejar, sobre la seva escriptura, sinó que t’has de llençar cap a les seves profunditats. Henry James i Marcel Proust ja han quedat enrere. Ara funcionen uns personatges exiliats (nord-americans, irlandesos, austríacs, jueus...) en plena diàspora perquè són temps de grans menttrèmols, pobletrèmols, montrèmols. Descobrirem entre les seves planes moltes de coses de nosaltres ara i aquí: per mor d’això és una obra clàssica. Hi ha un pròleg explicatiu, molt clarificador, de Jeanette Winterson (2007), i un prefaci encomiàstic i molt raonat del poeta T. S. Elliot (1937), que va ajudar a publicar-ne la primera edició. Una obra plena de personatges que eren marginats llavors i ara també ho serien, persones que no encaixen per la seva orientació sexual, vital, social, religiosa... La llengua novel·lesca és essencial perquè l’autora va fer un esforç per forjar-la i fer-la anar llatina, amb un relliscar boníssim, per dir coses que no s’havien dit mai. Coses per a les quals s’havia de trobar un llenguatge singular nou de trinca. La traductora, Laia Malo, vertadera creadora d’aquest viatge djunabarnià de l’anglès al català, aconsegueix fer palès aquest esforç de l’autora. La traductora creadora fa un tour de force quan aconsegueix traslladar la musicalitat de la prosa de Djuna Barnes a la llengua catalana amb una precisió justa i exacta. Avui, dia 2 de juny, a les 19 hores a la 40 Fira del Llibre de Palma, Laia Malo i aquest cronista dialogaran sobre aquesta obra mestra. Hi estau convidats!